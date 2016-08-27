26 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında gerek yurt içinden gerekse de yurt dışından çok sayıda katılımcı ve ziyaretçiyi ağırlayacak olan İzmir Enternasyonal Fuarı'na bu yıl çocukların gözüyle baktıklarını dile getiren Başkan Pekdaş, "Bizler kadim bir şehirde yaşıyoruz ve bu kadim şehir tarihin izlerini taşıyor. Bu şehir aynı zamanda geleceğe aydınlık bir yüzle de bakıyor. Geleceğimiz ise çocuklarımız. Çocuklarımız geleceği kuracak. Çünkü dünya onların dünyası... Bu nedenle bu yılki fuar temasına uygun olarak bizler de çocuklarımız için yaptıklarımızı, yapacaklarımızı ve yapmak istediklerimizi paylaşmak istedik. Fuarı çocuklarımızın gözünden yeniden yaratalım dedik. Çocukların gözünden fuarı yeniden yorumlamak için de standımızı çocuk konseptiyle kurduk" dedi.



Fuar boyunca 5 bin ücretsiz kitap



Fuara gelen anne ve babaların evlatlarını gönül rahatlığıyla Konak Belediyesi'nin standına getirebileceğini belirten Başkan Pekdaş, fuar süresince birbirinden renkli ve ilgi çekici aktiviteler hazırladıklarını söyledi. Stantlarına konuk olan çocukların kurulan mask atölyesinde renkli maskeler hazırladığını, geleneksel gölge oyunu Hacivat ile Karagöz'ün tasvirlerinin yapımını uygulamalı olarak öğrenebildiğini ifade eden Pekdaş, eğlenceli aktivitelerle keyifli zaman geçiren çocukları ayrılırken çeşitli hediyelerle uğurladıklarını dile getirdi. Başkan Pekdaş, "Fuara gelen bütün çocuklarımızın Konak Belediyesi'nin standına uğramasını istiyoruz. Onlara hediyelerimiz var. Hediyelerimizin biri kitap. Çocuklarımızın okuma alışkanlıkları gelişsin diye onlara ücretsiz öykü kitabı armağan ediyoruz. Ayrıca gelen her çocuğa üzerinde Konak'ın tarihi mekanlarını gösteren minyatürlerin yer aldığı yapbozlar veriyoruz. Bu sayede İzmir'i yeniden düşünmelerini, İzmir'i yeniden yaratmalarını istiyoruz" diye konuştu. Konak Belediyesi'nin fuardaki standı sadece çocukların değil, 7'den 70'e her yaştan vatandaş yoğun ilgisini gördü. Büyükler için de çeşitli magnetler, saksı çiçekleri ve Konak Belediyesi'nin beğenilen yayınları ücretsiz olarak verilirken, usta karikatür sanatçısı isteyen ziyaretçinin karikatürünü çizdi.







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