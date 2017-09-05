Konak’ta okullara yardım eli

Konak Belediyesi bütçesinde yer almamasına rağmen öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim alabilmesi için okulların eksikliklerini gideriyor. Yaz tatili boyunca yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda fiziki durumu kötü olan eğitim yuvaları ders zili çalmadan önce pırıl pırıl hale getiriliyor

Konak Belediyesi gelecek nesillerin eğitim gördüğü okullara verdiği desteği sürdürüyor. Bütçesinde yer almamasına rağmen fiziki koşulları kötü durumda olan eğitim yuvalarına yardım elini uzatan Konak Belediyesi, bu yaz tatilinde 21 okulun tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yapılan bakım ve onarım çalışmaları sayesinde binlerce öğrenci yeni dönemde pırıl pırıl sınıflarda ders başı yapacak.



21 OKULUN TADİLATI YAPILDI



Okul yönetimlerinden gelen taleplerin incelenmesinin ardından hazırlanan listeye göre yürütülen bakım-onarım çalışmaları kapsamında bugüne kadar Konak’taki toplam 21 okulun eksiklikleri ücretsiz karşılandı. Devam eden çalışmalarda okulların iç-dış boyası yapılırken, bazı okullara engelli rampası inşa edildi. Çatı onarımlarından, koridor ve tuvalet bakımlarına kadar en ince ayrıntının bile atlanmadığı tadilatlar sırasında okul bahçelerinin demir korkulukları da elden geçirildi. Bazı okulların tiyatro sahneleri de yine Konak Belediyesi tarafından yenilendi. Okulların iç ve dış boyaması sırasında insan sağlığına zararlı olmayan boyalar tercih edildi Sadece boya ve badana işiyle yetinmeyen ekipler okulların eskiyen elektrik ve su tesisatlarının da tadilatını yaptı. Atatürk büstü kötü durumda olan okullara da yeni büst hazırlandı. Yeni eğitim-öğretim döneminde ders başı yapacak öğrenciler bakım ve onarımlarla yepyeni bir görünüme kavuşan sınıflarda daha iyi şartlarda eğitim görecek.