Köpeğe çarpmamak için kendi canından oldu

İzmir'in Torbalı ilçesinde, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca karşı şeride geçip otomobille çarpışan minibüsün sürücüsü öldü. Kazada yola çıkan köpek de telef oldu

Köpeğe çarpmamak için kendi canından oldu
18 Şubat 2019 Pazartesi 15:30

Kaza, saat 07.30 sıralarında, İzmir- Aydın karayolu Ödemiş Köprüsü üzerinde meydana geldi. Torbalı ilçe merkezinden İzmir yönüne giden pazar esnafı Yusuf Karakoyun (55), aniden önüne çıkan köpek nedeniyle kullandığı 35 Y 8775 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini yitirdi. Köpeğe de çarpıp karşı şeride geçen Karakoyun'un kullandığı minibüs, karşı yönden gelen 28 yaşındaki E.V. adlı kadın sürücünün yönetimindeki 35 NV 212 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil sürücüsü E.V. kazadan yaralanmadan kurtulurken, Karakoyun aracında sıkıştı.

Kanlar içindeki Karakoyun'u görenler, kazayı itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Karakoyun'un öldüğü belirlendi. AKS 110 ekibi, Karakoyun'un cesedini araçtan çıkardı. Yapılan inceleme sonrası Karakoyun'un cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza sonrası E.V. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Telef olan köpek de yoldan kaldırıldı. Belediye ekipleri, köpeği gömmek için götürdü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #köpek #çan #manevra #çarpmamak için
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