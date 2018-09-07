Körfez ihalesi tamam

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Körfez ve Liman Rehabilitasyonu Projesi” kapsamında düzenlendiği üç aşamalı uluslararası danışmanlık ihalesi sonuçlandı. 6’sı yabancı 12 firmanın 9 teklifle katıldığı ihaleyi Artı Proje Danışmanlık şirketi kazandı. Firma bir yıl içinde Körfez’in kuzey aksında açılacak kanal ile ilgili tarama yöntemini belirleyecek, geri kazanım alanı ve doğal yaşam adaları ile taranan malzemelerin bu alanlara aktarımı için proje hazırlayacak

Körfez’de yaşanan sığlaşmanın önüne geçmek ve “yüzülebilir Körfez” hedefine ulaşmak için hazırlanan “İzmir Körfezi ve Liman Rehabilitasyonu Projesi”nde önemli bir aşama daha geride kaldı. Proje için alınan ÇED izninin ardından hazırlıklarını tamamlayarak uluslararası danışmanlık ihalesine çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, ilki 27 Nisan, ikincisi 5 Temmuz ve üçüncüsü 14 Ağustos’ta yapılan aç aşamalı ihaleyi sonuçlandırdı. Hollanda, Belçika, İtalya ve İngiltere olmak üzere 6’sı yabancı 12 firmanın 9 teklifle katıldığı ihalenin ikinci aşamasına yeterlilik kriterlerini sağlayan 5 firma davet edildi. Teknik puan ve mali tekliflerin değerlendirildiği üçüncü aşama sonrası en yüksek teknik puan a sahip olan ve en düşük mali teklifi veren “Artı Proje Danışmanlık İnşaat Turizm ve Ticaret Limited Şirketi” 7 milyon 950 bin liralık bedelle danışmanlık ihalesini kazandı.

Firma 1 yıl içinde Körfez’in kuzey aksında 13.5 kilometre uzunluğunda, 250 metre genişliğinde, 8 metre derinliğinde sirkülasyon kanal açılması, kanaldan çıkacak 24 milyon metreküplük tarama malzemesinin Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi yanındaki geri kazanım alanına aktarılması, taranan malzemelerin doğal yaşam alanına en uygun yöntemle iletilmesi ve hem ada tasarımı hem de ada uygulama projelerini hazırlayacak. Hazırlanan projeler doğrultusunda İZSU yapım ihalesine çıkacak. TCDD Genel Müdürlüğü ise Körfez’in güney aksında 12 kilometre uzunluğunda, 250 metre genişliğinde ve 17 metre derinliğinde 22 milyon metreküp malzemenin alınacağı Navigasyon Kanalı tarama işini gerçekleştirecek.

Hem çevre hem ekonomi kazanacak

TCDD tarafından Güney aksı boyunca açılacak navigasyon kanalı ile Körfez’e temiz su girişi sağlanırken, Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuzey aksında oluşturulacak sirkülasyon kanalı da, bu bölgedeki akıntı hızını artıracak. Su kalitesi ve biyolojik çeşitlilik iyileştirilecek. Aynı zamanda İzmir Limanı’nın kapasitesi artacak, yeni nesil gemilere hizmet vermeye başlayarak ana liman olma statüsüne kavuşacak. Bölge ve ülke ekonomisi kazanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü ve dünyanın en büyük ekolojik geri dönüşüm projelerinden biri olan çalışma tamamlandığında, Körfez 80 yıl öncesine dönecek. En önemlisi, bu proje ile “yüzülebilir Körfez” hedefine ulaşılırken, İzmir’in Akdeniz’deki rolü de güçlenecek.