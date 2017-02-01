Korkunç iddia! Küçük kızlar için önce para teklif ediyorlar, sonra kaçırıyorlar

CHP'li Atilla Sertel, İzmir'in Kiraz ilçesi ile ilgili korkunç bir iddia ortaya attı

CHP'nin İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Kiraz ilçesi ile ilgili korkunç bir iddia ortaya attı. İddiaya göre Kiraz ilçesinde kız çocukları önce kaçırılıyor, daha sonra da para karşılığı evlendiriliyor. Üstelik kaçırılan kızların yaşı 10'a kadar düştü.



Konuyu Meclis gündemine taşıyan Sertel, ile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın yanıtlaması istemiyle bir de soru önergesi verdi. Sertel, erken yaşta evliliklerin de araştırılmasını istedi.



İddiaya göre Kiraz'da yaklaşık 20 aile, kızlarının kaçırıldığına dair polise giderek şikayette bulundu. Ancak bu aileler şikayetlerini bir süre sonra geri çekti. Sertel bu önerge ile olayın araştırılmasını istedi.



İddiaya göre Kiraz'a bağlı Olgunlar ve Sırımlı köylerinde gerçekleşiyor. 18 yaş altı da dahil olmak üzere küçük kızlar için erkek tarafı köy muhtarı aracılığıyla aileye para teklifinde bulunuyor. Teklif ise 8 bin TL'den başlıyor ve 20 bin TL'ye kadar çıkıyor. Kızın ailesinin kabul etmesi durumunda ise küçük kızlar evlendiriliyor. Eğer aile bu teklifi kabul etmezse de kızlar kaçırılıyor. Kaçırılma sonrası küçük kızlar erkek tarafının evinde kalırken, kız ailesi için ikna turları da sürüyor. Tekrar para teklif ediliyor, kız ailelerine 'namusunuzu temizleyin' baskısı yapılıyor. Aile ikna olduktan sonra da emniyete giderek şikayetini geri alıyor.



İddiaya göre 20 aile bu şekilde kızlarının kaçırıldığı için şikayette bulunduktan sonra 19 ailenin şikayetlerini geri çektiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre bu yıl da iki aile kızlarının kaçırıldığına dair emniyete şikayette bulundu.



Sertel, verdiği önerge ile bu iddiaların araştırılmasını istedi.



