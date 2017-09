Kuruyan Yedigöller'e su takviyesi yapılsın

25 yıl önce dağlık alan olan ve Ahmet Piriştina'nın talimatıyla yaptırılan Yedigöller, şimdi bakıma muhtaç bir durumda. Yağmur sularının yetersizliğinden dolayı 7 gölden 5'i kurumaya yüz tutmuş alanın canlandırılmasını isteyen öğrenciler, belediye tarafından su takviyesi yapılmasını istiyor

Zeynep Kaya-Buca İlçesi Evka 1 yolu üzerinde bulunan Yedigöller alanı, kafeterya, restaurant, gösteri merkezi, dinlenme ve yürüme yolları gibi birçok sosyal aktiviteye sahip. Çiçekler ve palmiye ağaçlarıyla çevrelenmiş 100 bin metrekarelik bu alan, Buca yerlilerinin yanı sıra Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerine de ev sahipliği yapıyor. Her gün yüzlerce kişinin gezdiği Yedigöller alanı, yağmur sularının yetersizliği nedeniyle kurumaya yüz tuttu. 5 gölün kurumuş olduğunu gören öğrenciler ise yapay göle sahip Yedigöller alanının tamamının yapay olmadığına dikkat çekiyor.



3'ü doğal, 4'ü yapay göle sahip



İzkent ve Çağdaş Mahallesi arasında kalan ve Evka 1 yolu üzerinde bulunan Yedigöller alanı hakkında bilgi veren Bucalılar, 'Şu an Yedigöller olarak bilinen gölet alanı, 25 yıl önce dağlık bir alandı. Dağ arasında sıkışıp kalan 3 tane doğal göl bulunuyordu. 2003 yılında İzmir eski Belediye Başkanı Ahmet Piriştina tarafından alana bakım yapılması talimatı verildi. 3 tane doğal göle sahip olan dağlık bölgede gölet alanı oluşturmak için inşaat başladı. 4 tane yapay göl eklenerek 7 tane göl oluşturuldu ve yapımı 2005 yılında tamamlandı. Böylece Yedigöller ismini aldı' dedi.



Su takviyesi yapılmasını istiyoruz



Buca'yı Buca yapan değerlerden Yedigöller, 3'ü doğal olmak üzere 7 tane göle sahip. Alan her gün yüzlerce öğrenciye sosyal aktivite imkanı sunuyor. Bu alan, yağmur sularının yetersizliğinden dolayı 3 yıl önce kurumaya yüz tuttu. 7 gölden sadece 2'sinde su bulunuyor. Buca'da Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerine ev sahipliği yapan ve Buca'nın değeri sayılan alana bakım yapılmasını isteyen öğrenciler, 'Yedigöllere su takviyesi yapılarak yeniden hareketlendirilmesi gerek. Buca çok güzel bir ilçe. Buraya bakım yapılırsa daha çok değer göreceğine inanıyoruz. Su takviyesi yapılması, Buca'da okuyan üniversite öğrencileri olarak hepimizi memnun edecektir' diye konuştu.