Lemurların en sevdiği yiyecek; kuru incir

İZMİR Doğal Yaşam Parkı'nda sayıları hızla çoğalsa da dünyada soyu tükenmekte olan hayvanlar listesinde yer alan lemurlar, soğuk kış günlerinde en sevdikleri yiyecek olan kuru incir ile besleniyor

2005 yılında gösterime giren Madagaskar adlı animasyon filmiyle tüm çocukların sevgilisi haline gelen halka kuyruklu lemurlar, dünyada 'nesli tükenen hayvanlar' listesinde yer almasına rağmen İzmir'deki ailelerini istikrarlı bir şekilde büyütüyor. Anavatanı Afrika kıtasındaki Madagaskar adası olan, hayvanlar aleminin bu en zararsız, en korumasız ve en sevimli üyelerinden lemurlar, 2008 yılında geldikleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nın koşullarını kısa sürede benimseyerek hızla çoğaldı. 6 üyeli küçük lemur ailesi, İzmir'deki adaptasyon döneminin ardından 8 doğum birden yaşayarak 14 üyeli geniş bir aileye dönüştü.



İri, parlak gözleri, tuhaf çığlıkları ve sempatik tavırlarıyla İzmir Doğal Yaşam Parkı ziyaretçilerinden büyük ilgi gören lemurlar, kış soğuğunda ihtiyaç duydukları enerjiyi kuru meyvelerle karşılıyor. En sevdikleri yiyecek ise kuru incir.



Bin 300'den fazla türde bin 500'ü aşkın hayvanı barındıran İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki her hayvan için Avrupa Hayvanat Bahçeleri Birliği (EAZA) kriterlerine göre yemek listesi oluşturulurken, soğuk havalarda daha fazla enerjiye ihtiyaç duyan lemurlar için hazırlanan menüde ise taze ve kuru meyveler yer alıyor. İştahlı olan bu sevimli hayvanlar, kuru incirden asla vazgeçmiyor.



SEVİMLİ VE GÜRÜLTÜCÜLER



Halka kuyruklu lemurlar, dünyada soyları tükenmekte olan hayvanlar listesinde yer alıyor. En sosyal hayvanlar listesinde de yine onlara rastlamak mümkün. 12-24 bireyden oluşan gruplar halinde yaşarlar. Anaerkildirler. Çok iyi koku alır ve bölgesini bunun için özelleşmiş olan bezlerden ürettikleri salgılar ile işaretlerler. Sevimli oldukları kadar, gürültücüdürler. Tehlike durumlarında uyarma çağrıları atarlar. Aralarında iletişim kurmak için koku duyularını kullanırlar. Yumuşak ve geniş el, ayak tırnaklarını objeleri tutmak ve birbirlerini tımar etmek için kullanırlar. Dişi yavrusunu, annenin sırtına tutunacak hale gelene kadar ağzıyla taşır. Kuyrukları, tehdit altındayken görsel bir sinyal, ayrıca ağaçtan düşmemek için bir denge aracı olarak iş görür. Kollarını, bacaklarını açarak güneşlenmeyi çok severler. Homurtu, ıslık ve kedi benzeri miyavlamayla selamlaşır, alanlarını korur ve birbirlerine haber verirler. Araştırmalar, halka kuyruklu lemurların düzen oluşturabildiklerini, basit aritmetik problemleri anlayabildiklerini ve alet kullanabildiklerini ortaya koyuyor.

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