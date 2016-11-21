Lise öğrencisinin Bakan'a vergi siteminin sonu ceza oldu!

İzmir'de lise son sınıf öğrencisi O.Ç., Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i tehdit ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca, Avukatlık ücreti ile mahkeme masrafları da dahil toplam 1286 lira parayı ödemesine karar verdi. O.Ç., "Bu cezayı, aldığım stajyer maaşı ile ödemem imkansız. Cezaevine girmekten korkuyorum. Bakan bey beni affetsin. Bu parayı da bana ödetmesin. Devlet büyükleri benim sesimi duysun. Ben okumak istiyorum" dedi

Lise öğrencisi O.Ç. 7 Mart 2105 tarihinde, dayısı adına kayıtlı olan ancak kendisinin kullandığı cep telefonundan, o dönem Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek'in özel kalemini aradı. Telefona çıkan bakanlık görevlisi Ayten Erdoğan'a, Bakan Mehmet Şimşek'le görüşmek istediğini söyleyen O.Ç., "Bakan bey yurt dışında" yanıtını aldı. O.Ç. bunun üzerine "Aynen kendisine şunu iletin. Bıktım bu vergilerinden, kimse bana bir daha vergi ödetemez. Bakan Bey'e karşı öyle bir eylem yapacağım ki sansasyonel olacak" deyip telefonu kapattı.



BAKANLIKTAN SUÇ DUYURUSU YAPILDI



Bakanlık görevlileri, O.Ç. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturması üzerine liseli O.Ç., İzmir'de oturduğu evden polis tarafından 3 Nisan 2015 tarihinde gözaltına aldı. Savcılıkta alınan ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen O.Ç., "Ben lise öğrencisiyim evden okula giden birisiyim. Harçlıklarla geçinen bir öğrenciden cep telefonuna yapılan yüklemeden vergi kesiliyor. Bunu doğru bulmadığım için ilgili yeri telefonla arayıp durumu izah ettim. Hiçbir örgüt ile bağlantım yoktur. Ben kimseyi tehdit etmedim" dedi. O.Ç., ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturmanın tamamlanmasından sonra O.Ç. hakkında, 'tehdit' suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle Ankara 3'üncü Çocuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, O.Ç.'ye, önce alt sınır olan 6 ay hapis cezası verdi, ardından 'İyi hal'i göz önüne alarak bu cezayı 3 ay 10 güne indirdi. Mahkeme ayrıca O.Ç.'nin, avukatlık ücreti ve mahkeme masrafları olan toplam 1286 lira parayı da ödemesine hükmetti.



BAKAN ŞİMŞEK'E SESLENDİ



Mahkemenin karar verdiği 1286 TL'yi ödeyemeyeceğini belirten O.Ç., şöyle dedi:



"Staj yaptığım yerden aylık 400 lira maaş alıyorum. Bu parayla evi geçindirmeye çalışıyorum. Bir kısmını da yol parası yapıyorum. Özürlü olan kardeşimin 'Evde bakım' parası kesildi. Bu yüzden oldukça zorlanıyoruz. Stajyer maaşına güvenip, eve aldığım eşyaların parasını ödeyemez oldum. Eve icradan ödeme celpleri gelmeye başladı. Cezaevine girme korkusu yüzünden, kendimi ne okula ne de işe verebiliyorum. Sınavlarım var. Ders çalışamıyorum. İşte çalışırken makineye parmağımı kaptırdım. Bakan bey beni afetsin. Bu parayı da bana ödetmesin. Devlet büyükleri benim sesimi duysun. Ben okumak istiyorum" dedi.

