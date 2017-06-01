Liseliler Pembe'nin Hikayesi'ni anlattı

İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin sahnelediği 'Pembe'nin Hikayesi' adlı tiyatro oyunu, kız çocuklarının küçük yaşta evlendirilmesinin sakıncalarını etkili bir dille anlattı

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Eğitim-İş Ödemiş şubesinin desteğiyle 'Pembe'nin Hikayesi' adlı oyunu Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi'nin büyük salonunda sergiledi. İngilizce Öğretmeni Ayşe Şanlı Appak'ın çabalarıyla sahneye konulan Mustafa Acar'ın yazdığı oyun, hem töre cinayetleri, hem de kız çocuklarını küçük yaşta evlendirmenin neden olduğu olumsuzlukları etkili bir şekilde dile getirdi. Urfa'da yaşanmış trajik bir olay üzerinden yola çıkılıp kurgusal ve mizahi ögeler katılarak sahnelenen oyunun sonunda, öğrenciler ellerinde taşıdıkları harflerle 'Çocuktan gelin olmaz' yazısı oluşturdular. Eğitim-İş Ödemiş Temsilcisi Ümran Akça Ateş, çocuk gelin konusunun Türkiye'nin kanayan bir yarası olduğunu belirterek, toplumsal duyarlılıkla hazırlanan oyunun bir anne olarak kendisini de çok duygulandırdığını söyledi. Oyun tiyatroseverler tarafından ayakta alkışlandı.







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