Lösemi hastası kızı için mücadele etti, kazandı

Kızına lösemi teşhisinin konulmasının ardından diğer aile fertlerini Erzurum'da bırakarak İzmir'de küçük bir ev kiralayan ve tedavi sürecinde günlük işlerde çalışan baba, yaşadığı zor günleri evladı ilik nakliyle hastalığı yenince unuttu

Erzurum'da seyyar satıcılık yaparak ailesinin geçimini sağlayan 7 çocuk babası Ziyaeddin Çoban, 2013 yılında kızı Merve'nin lösemi olduğunu öğrenince büyük bir üzüntü yaşadı.

Erzurum'daki hastanede şifa arayan Merve, tedaviye olumlu yanıt vermemesi ve doktorların "kemik iliği nakli şart" demesi üzerine babasıyla bir yıl önce İzmir'e geldi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde tedavisine başlanan 9 yaşındaki Merve'ye geçen martta ablası Elif Çoban'dan kemik iliği nakli yapıldı. Bir süre hastanede kalan küçük Merve, daha sonra taburcu edildi.

Baba Çoban, doktorların, "hastaneye yakın olursanız iyi olur" önerisi üzerine Erzurum'a dönmekten vazgeçti ve kızıyla tıp fakültesi civarındaki Doğanlar Mahallesi'nde 2 odalı bir ev kiraladı. Bu süreçte inşaatlarda çalışan ve gündelik işlerle geçimini sağlayan baba Çoban, Erzurum'da kalan diğer aile fertlerine de para gönderdi.

Merve, geçen sürede ablasından nakledilen ilikle sağlığına kavuştu.

Kızının sağlığına kavuşmasına çok sevinen baba, İzmir'de geçirdiği süre zarfında yaşadığı onca sıkıntıyı geride bıraktı.

Babasının inşaat işçiliği, seyyar satıcılık veya hamallıktan kazandığı para ve LÖSEV desteğiyle yaşamını sürdüren Merve ise şimdi önce okuluna dönebilmeyi, sonra da kendisini iyileştiren doktorlar gibi başka hastalara şifa vermeyi hayal ediyor.

Ziyaeddin Çoban yaptığı açıklamada, Merve'nin 3 yaşındayken vücudunda beliren morluklar nedeniyle hastane günlerinin başladığını söyledi.

Kemoterapinin ardından kızının ilkokula başladığını anlatan Çoban, şöyle konuştu:

"Merve okula başladı ama 1 ay olmadan yeniden hastalandı. Doktorlara gittiğimizde haberlerin kötü olduğunu öğrendik. İlik nakli gerekince Ege Üniversitesi'ne gönderdiler. Ablasından alınan ilik Merve'ye nakledildi. Nakilden sonra 7-8 ay hastanede kaldı. Doktorları hastaneden fazla uzaklaşmamızı uygun bulmayınca ikimizin kalabileceği bir ev kiraladık. Maddi durumumuz olmayınca kızımın ihtiyaçlarını karşılamak için inşaat işçiliği yaptım, hamallık yaptım. Eşim de astım hastası, onun için arada bir Erzurum'a gidip geliyorum. Yaşadığım tüm zorluklara rağmen kızım iyileşti o bana yeter."

Ziyaeddin Çoban, tek dileğinin tüm ailenin bir araya gelmesi olduğunu dile getirdi.

Merve'nin kendisinden bilgisayar istediğini aktaran Çoban, "İnşallah kızımın isteğini yerine getireceğim. Şimdi biz buradayız ancak diğer 6 kızım ve eşim Erzurum'da. Onları da çok özlüyoruz. Hep beraber olursak çok daha sevineceğim." ifadelerini kullandı.

Merve Çoban ise en çok annesini göremediğine üzüldüğünü kaydetti.

İlik naklinin ardından sağlığına kavuştuğunu vurgulayan Çoban, "Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum. Bu sene okula gideceğim, ileride doktor olup hastaları iyileştirmek istiyorum." şeklinde konuştu.