LÖSEV'den yeni yıl partisi

Lösemi Çocuklar Vakfınca (LÖSEV) İzmir'de lösemili çocuklar için yeni yıl kutlaması yapıldı. 

LÖSEV'den yeni yıl partisi
29 Aralık 2018 Cumartesi 15:15

Bir otelde düzenlenen etkinliğe, LÖSEV desteği alan 100 çocuk katıldı. Animatörler eşliğinde oyunlar oynayan çocuklar, çalan müzik eşliğinde dans etti. Çocuklar etkinlik sonunda ise yeni yıl pastası kesti. 

LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Gamze Berçin Edirne, çocukların moral ve motivasyonunu yükseltmek amacıyla yıl içerisinde sürekli etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, bunların birinin de yeni yıl balosu olduğunu söyledi. 

Löseminin tedavisinin uzun süreli ve zor geçtiğini aktaran Berçin Edirne, "Bu hastalık sürecinde çocuklarımız moral ve motivasyon açısından da yıpranıyorlar. Araştırmalar gösteriyor ki ilaçlar kadar moral ve motivasyon da tedavilerine olumlu katkı sağlıyor. Hatta bazen ilaçlardan daha ön planda. Biz de LÖSEV olarak böyle özel günlerde çocuklarımızı eğlendireceğimiz etkinlikler yapmaya özen gösteriyoruz." dedi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #lösev #izmir #yılbaşı #parti
Önceki Haber
TEV: 2018'de amacımıza ulaştık
Sonraki Haber
LÖSEV'den yeni yıl partisi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.