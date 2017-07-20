Mahalle sakinlerinden taş ocağı tepkisi

İZMİR'in Buca İlçesi'ne bağlı kırsal Kırıklar Mahallesi'ne yapılması planlanan taş ocağına köylüler tepki gösterdi. Taş ocağının yapılmasıyla ormanlık alanların büyük zarar göreceğini belirten köylüler, "Köyümüze, ormanımıza dokunmayın" diye seslendi

Buca'nın Kırıklar Mahallesi'ne yapılması planlanan taş ocağına tepki gösteren vatandaşlar Buca Kent Konseyi öncülüğünde köy meydanında toplanarak eylem yaptı. Eyleme Buca Belediye Başkanı CHP'li Levent Piriştina da destek verdi. Ellerindeki dövizlerle eylem yapan köylüler "Köyümüze dokunma, ormandan uzak dur", "Doğaya düşman, insana da düşman" sloganları attı. Yaşanan süreci doğa katliamı olarak değerlendiren Kırıklar Mahallesi Muhtarı Mümtaz Özçiftçi, "Köyümüzde yapılmak istenen doğa katliamına tepki göstermek için buradayız. Biz sadece burada değil, hiçbir köyde taş ocağı kurulmasına izin vermeyeceğiz. Biz buna izin vermeyeceğiz. Bunu ben de vatandaşlarımız da istemiyor. Biz burada doğduk, buralarda nefes alıyoruz. Bu katliama müsaade etmeyeceğiz" dedi.



'KİRLİ SANAYİYE İHTİYACIMIZ YOK'



Vatandaşlar adına basın açıklamasını okuyan Buca Kent Konseyi Başkanı Mürüvet Balcılar ise şunları söyledi:



"Taş ocağı yapılmasına tepki göstermek adına doğasever olarak burada bir araya geldik. Kent konseylerinin amaçlarından biri de ortak akıl çevresinde buluşarak doğayı korumak ve kentine sahip çıkmaktır. Biz bu bilinçle, bugün Kırıklar halkının yanındayız. Çevre felaketine yol açacak her türlü yatırıma karşıyız. Yatırımlar ne hayvan, ne ağaç, ne doğa, çevre, ne sağlık ne de bu halkın geçim kaynağı olan zeytinlik için alan bırakıyor. Bu taş ocaklarından çıkan tozlar kansere yol açıyor. Biz buna izin vermeyeceğiz. Bizim kirli sanayiye ihtiyacımız yok."



'DOĞAMIZLA, EKMEĞİMİZLE OYNAMAYIN'



Eyleme destek veren Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da çocukların geleceklerini korumak için seslerinin duyulmasını istediklerini belirterek şöyle dedi:



"Bizim tek amacımız var. Doğaya, çevreye köylüye bir sevdamız var. Burada yaşayan insanların ürettiklerine saygımız, sevgimiz var. Buradaki insanlarla birlikte diyoruz ki, bizim doğamızla, bizim tabiatımızla, bizim ağacımızla, bizim emeğimizle, bizim ekmeğimizle oynamayın, bizden uzak durun. Buradaki insanların tek amacı budur. Hiçbir siyasi amaçları yok bu insanların. Mevzu çevre olunca, mevzu insan hayatı olunca kimse bu duruma sessiz kalamaz. Bizim köyümüze dokunmayın diyoruz."



'ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIKLI YAŞAMASINI İSTİYORUZ'



Mahalle sakinlerinden Nuray Aydın da, "Taş ocağı istemiyoruz. Köyümüzün ve doğamızın temiz kalmasını istiyoruz" diye konuştu. Bir diğer mahalle sakini Ummahan Girenay, çocuklarının geleceği için eylem yaptıklarını belirterek, "Biz güzel bir şeyler olsun istiyoruz. Biz çocuklarımızın sağlıklı bir biçimde yaşamasını istiyoruz. Köyümüzden ellerine çeksinler" dedi.



Eylem doğa katliamını dikkat çekmek isteyen iki öğrencinin sergilediği skeç ile sona erdi.





Kaynak: