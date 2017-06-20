Menderes Devlet Hastanesi 2018'de açılacak

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, ilçeye kazandırılacak devlet hastanesinin 2018 yılında hizmete gireceğini açıkladı

Menderes devlet hastanesinin yapım ihalesini kazanan şirketin iflası nedeniyle duran inşaat çalışmaları Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu'nun girişimleri sayesinde yeniden başlıyor. Yeni şirkete hizmet devrinin tamamlandığı inşaatta çalışmalar Ramazan bayramı sonrası başlayacak.



Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, 'Menderes'te yerel seçim zamanı verdiğimiz ve ilçemizin 50 yıllık hasreti devlet hastanesi sözümüzü göreve gelir gelmez yerine getirdik. Ankara'da yaptığımız girişimler sonunda devlet hastanemizin inşaatı kısa sürede başladı' dedi.

Bayram sonrası çalışmalar başlayacak

Çalışmaların hızlı şekilde gerçekleşeceğini kaydeden Başkan Soylu, 'Menderesli hemşehrilerimizin bir hayalini daha yerine getirmenin haklı gururunu yakında yaşayacağız. Bayram sonrası başlayacak inşaat çalışmaları 2017'nin sonunda bitecek. Yeni yılda hastaneyle ilgili gerekli hizmet alımları yapılarak 2018'in ilk yarısında hastanemiz vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak. Şimdiden Menderesimize ve İzmirimize hayırlı, uğurlu olsun' diye konuştu.







