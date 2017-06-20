Menderes Devlet Hastanesi 2018'de açılacak

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, 'Menderes'te yerel seçim zamanı verdiğimiz ve ilçemizin 50 yıllık hasreti devlet hastanesi sözümüzü göreve gelir gelmez yerine getirdik. Ankara'da yaptığımız girişimler sonunda devlet hastanemizin inşaatı kısa sürede başladı' dedi.
Bayram sonrası çalışmalar başlayacak
Çalışmaların hızlı şekilde gerçekleşeceğini kaydeden Başkan Soylu, 'Menderesli hemşehrilerimizin bir hayalini daha yerine getirmenin haklı gururunu yakında yaşayacağız. Bayram sonrası başlayacak inşaat çalışmaları 2017'nin sonunda bitecek. Yeni yılda hastaneyle ilgili gerekli hizmet alımları yapılarak 2018'in ilk yarısında hastanemiz vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak. Şimdiden Menderesimize ve İzmirimize hayırlı, uğurlu olsun' diye konuştu.