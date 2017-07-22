Menderes'e yeni meydan

Menderes Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi yeni meydanına kavuşacak. Vatandaşların talepleri doğrultusunda hayata geçirilen proje kısa sürede tamamlanacak

Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yeniköy Mahallesi’ne kazandırılacak meydan için çalışmalar sürüyor. Bin metrekare alanda gerçekleşen çalışmaların tamamlanmasının ardından mahallenin büyük bir eksiği giderilmiş olacak.





Düğün salonu yer alacak



Proje kapsamında meydan çevresindeki derede ıslan düzenleme çalışmaları yapılırken, meydanda 600 metrekare alan üzerinde açık hava düğün salonu ve çocuk oyun parkı yer alacak. Peyzaj çalışmalarının da yapılacağı alan modern görünümüyle dikkat çekecek.





Talepler yerine geliyor



İlçenin dört bir yanında çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “ Menderes’in dört bir noktasında başlattığımız çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İlçemizi modern görünüme kavuşturacak projelerle yolumuza devam ediyoruz. Bu projeleri hayata geçirirken vatandaşlarımızın taleplerine göre hareket ediyoruz. Onların istekleri bizim için önemli. Yeniköy Mahallemiz’de de vatandaşlarımızın isteği olan meydan için kolları sıvadık. Fen işleri müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen çalışmalarımız sürüyor. Proje tamamlandığında Yeniköy Mahallemizin büyük bir eksiğini gidermiş olacağız ” dedi.





