Menderes'te papağan kurtarıldı

Menderes Belediyesi tarafından ağaçta mahsur kalan evcil papağan gece yarısı operasyonuyla kurtarıldı.

Menderes'te papağan kurtarıldı
24 Ocak 2019 Perşembe 13:14

Yasin Çetin - Menderes'te ikamet eden Selim Yıldırım'a ait evcil papağan, ev camının açık bırakılması nedeniyle gece yarısı kaçarak ağaçta mahsur kaldı. Sahibinin belediye ekiplerine haber vermesinin ardından Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine giderek gece yarısı operasyonu ile papağanı kurtardı.

Bom aracı ile mahsur kaldığı ağaçta papağana ulaşan belediye ekipleri yarım saatlik çalışmanın sonunda papağanı kurtararak sahibine teslim etti. Papağanın sahibi Selim Yıldırım evcil hayvanına kavuşmanın mutluluğunu yaşayarak, "Bir yıl önce sahiplendiğim papağanım evimizin neşe kaynağı. Bir anlık dalgınlıkla evin camı açıkken papağanımızı serbest bıraktık ve o da kaçtı. Ailemizin bir parçası haline gelen papağanımızın eve yakın bir noktada yer alan ağaçta mahsur kaldığını tespit ettik. Tabii evcil hayvan olduğu için dış ortama alışkın değil, korkmuş ve bulunduğu ağaçtaki dalların arasına sıkışmış. Kurtarılması için çalmadığım kapı kalmadı.  İtfaiyeyi aradım, hayvan severler derneğini aradım ama gece geç saat olduğu için kimse yardımımıza koşmadı. En son Menderes Belediyesini aradım sağ olsun belediye başkanımız Bülent Soylu'nun talimatıyla ekipler hemen gelip papağanımı kurtardılar. Belediye başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederim" dedi.

Etiketler; #Menderes Belediyesi #papagan
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