Menemen arıtması da tamam

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Menemen Türkelli’de yeni bir arıtma tesisi kurdu. 9.4 kilometrelik iletim hattı ile birlikte 9.4 milyon liraya mal olan tesis, işletmeye alındı

Avrupa Birliği standartlarında arıtma sayısı ve kişi başına düşen arıtma miktarıyla “Türkiye liderliğini” koruyan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin arıtma seferberliği sürüyor. İZSU son olarak Menemen Türkelli’de ileri biyolojik atık su arıtma tesisi kurdu.



Yeni tesis, 2010 yılında İZSU tarafından ilçede hizmete alınan 100 bin kişi kapasiteli Menemen İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ne uzaklık nedeniyle ulaşamayan Türkelli, Helvacı ve Hatundere yerleşimlerinin evsel atıklarını arıtmaya başladı. 20 bin metrekarelik alanda inşa edilen tesis, 15 bin kişiye hizmet edecek kapasitede bulunuyor ve günde 3 bin metreküp evsel atık arıtıyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bugüne kadar kurduğu 10 arıtma tesisinde olduğu gibi, bu tesiste de evsel atıklar Avrupa Birliği standartlarında ileri biyolojik yöntemle arıtılıyor ve arıtılmış sular, ultraviyole ışınları ile dezenfekte ediliyor. Türkelli, Helvacı ve Hatundere yerleşimlerinin evsel atıklarının arıtma tesisine ulaşması için ayrıca 9.4 kilometre uzunluğunda kanal hattı döşendi ve üç adet terfi merkezi yapıldı. İletim hattı ile birlikte tesis 9.4 milyon liraya mal oldu.







