Menemen Belediyesi, kendi yasağını deldi

Menemen Belediyesi, çevre düzenleme çalışmaları sırasında Ulukent Mahallesi'ndeki bazı alanları ağaçlandırma sahası olarak belirleyip, çalışma yaptı. Bu alanın hemen her köşesine, bölgenin ağaçlandırma sahası olduğu, ateş yakılmaması, kurala uymayanlar hakkında cezai işlem yapılacağı uyarısının yer aldığı tabelalar asıldı. Belediyenin kendi koyduğu bu kurala çalışanları uymadı. İlçenin farklı bölgelerinden toplanan çöp ve molozlar, belediyeye ait kamyonlarla yakındaki Harmandalı çöplüğüne atılmayarak bu bölgeye döküldü. Belediye ekiplerinin bu davranışı sonrasında ağaçlandırma sahasında minik tepeler oluştu. Bunu görenler tepki gösterirken bazıları da sosyal medya üzerinden fotoğrafları paylaştı.Kaynak: DHA
'GEREĞİNİ YAPARIZ'
Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin ise konudan kısa süre önce bilgisi olduğunu söyledi. Başkan Şahin, bazı çalışanların ana çöplüğe çıkmak yerine böyle bir uygulama yapmış olabileceğini, konuyu incelettiğini, sorumlular hakkında gereğini yapacağını açıkladı.
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