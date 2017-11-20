Menemen'de su kesintisi

Menemen'de yapılacak çalışmalar nedeniyle su kesintisi yaşanacak

Menemen'de su kesintisi

İZSU Genel Müdürlüğü Menemen’de K-5 Pompa İstasyonuna Arıtma Tesisi bağlantısı yapıyor. Bu çalışmalar nedeniyle 22 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 08.00 ile 18.00 arasında Kazımpaşa, Kasımpaşa, Esatpaşa, Camikebir, Seydinasrullah, Tülbentli, Mermerli, Zafer, Ahıhıdır, Atatürk, Gaybi mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.

 

Etiketler; #menemen #su kesintisi
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