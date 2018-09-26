Menemen'de yol kapatan PKK'lılar yakalandı

İzmir'in Menemen ilçesinde, sokaklardaki çöp konteynerlerine molotof atarak yol kapatan bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi 7 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı

Menemen'de yol kapatan PKK'lılar yakalandı
26 Eylül 2018 Çarşamba 12:51

Asarlık Mahallesi'nde geçen Pazar günü, sokaklardaki çöp konteynırlarına molotof atarak yol kapatan terör örgütü PKK/KCK üyesi kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon kapsamında eylem yaptıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 15 fişek, terör örgütüne yönelik çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #menemen #pkk #terör
Önceki Haber
Safari turunda kaza: 10 yaralı
Sonraki Haber
Cinsel tacizle suçlanan ünlü oyuncuya hapis cezası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.