Mimarlığı bıraktı, İzmir'de keçi çiftliği kurdu

İzmir'in Ödemiş İlçesi Birgi Mahallesi'nde keçi çiftliği kuran 50 yaşındaki İstanbullu mimar Defne Uçkun, organik peynir, zeytinyağı ve incir ürünlerini tüketicilere sunuyor. Uçkun, İstanbul'da kendisine, "Paranı keçi çobanlığı yaparak ziyan etme" deseler de hedefinden vazgeçmediğini söyledi

İstanbul'da 25 yıl mimarlık mesleğini sürdüren girişimci Defne Uçkun, turizmci kardeşi Barış Tuncel ile birlikte Birgi'nin Dedeler Mevkii'nde 35 dönüm incir ve zeytin ağaçları ile donanmış araziyi 3 yıl önce satın aldı. 50 baş Saanen keçisini 3 yılda 140'a çıkaran kardeşler daha fazla verim almak için 3.5 litreden aşağı süt veren keçileri sattı. Çiftliklerinde Ege Üniversitesi'nden alınan 4 damızlık teke ile birlikte 50 keçi ve 30 oğlakları bulunduğunu anlatan Defne Uçkun, çiğ sütten ürettikleri salamur, kekikli, az tuzlu, hellim ve kuru meyveli peynir çeşitleri için patent almak istediklerini söyledi.



Özellikle peynir üretimiyle ilgili hem araştırma yaptığını hem de İstanbul'da eğitim aldığını belirten Uçkun, "Soğuk sıkım ve sofralık zeytin konusunda da en iyiyi yapmak için çalışmaları sürdürüyoruz. Doğru beslenme ve fark yaratmak tek amacım. Tabii ki sütte organiği yakalayamadık, çünkü yem konusu önemli. Kimyasal kullanmadan incirlerimizi ve zeytini tam organik olarak piyasaya sürdük. Ticari kaygımız yok. Doğru beslenme en önemli idealimiz. Burada istihdam yaratmak, iyi şeyler üretip insanlara organik ürünler sunmak istiyoruz" diye konuştu.



DOĞAL YAŞAM ÇİFTLİĞİ



Dedesinin Birgili olduğunu ve bu işi yapmayı hep istediğini anlatan Defne Uçkun, İstanbul'da kendisine, "Paranı keçi çobanlığı yaparak ziyan etme" deseler de hedefinden vazgeçmediğine dikkat çekti. Çiftliğinde telefon ya da internet olmadan kendisine doğal bir yaşam kurduğunu dile getiren Uçkun, işinin zor olduğunu ancak büyük keyif aldığını belirterek, şöyle konuştu:



"Birgi'de genellikle büyükbaş hayvancılık yapıldığından küçükbaş hayvanlar ikinci plana atılıyordu. Eskiden beri organik beslenmeye karşı bir ilgim vardı. Nasıl organik üretim yapabilirim, kompoze gübre üretebilirim, bunu nasıl insanlara ulaştırabilirim diye araştırdım. Bu araziyi gördüğümde bizim için biçilmiş bir kaftan gibiydi. 33 dönümde aynı zamanda incir işimiz var. Organik incir üretiyoruz. Arazimizde zeytin ağaçları da var. Önce kendi yağımızı çıkaralım diye başladık. Daha sonra şirket haline geldik ve markalaştığımızda, üçüncü ürün olarak satışına başladık. 'Butik Farm' adıyla tescilli bir markayız"