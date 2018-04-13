Muhtarlar anlattı, Başkan dinledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, peşpeşe muhtar toplantıları yaptığı kuzey bölgesi turunu Aliağa ile tamamladı. Tüm muhtarları birebir dinleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na en büyük teşekkür, asfaltlanan arazi yolları için geldi

Metropol sınırlarındaki 11 ilçenin muhtarlarıyla toplantılar gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, merkez dışındaki ilçelerin muhtarlarıyla birebir görüşmek üzere başlattığı turlarını son hızla sürdürüyor. Kemalpaşa, Selçuk ve Bergama'nın ardından geçtiğimiz hafta sonu Foça, Menemen, Kınık ve Dikili'ye giderek muhtarları dinleyen Başkan Kocaoğlu, Kuzey turunu Aliağa ile tamamladı.



Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın evsahipliğinde 30 muhtarı tek tek dinleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, “14 senedir İzmir bize güveniyor, biz İzmir’e güveniyoruz. Başkanlığa geldiğimden beri altyapı ile uğraşıyorum. Değişen yasa ile bize 9 ilçe, 23 belde, 430 köy bağlandı. Buralardaki sorunları tek tek halletmeye çalışıyoruz. Su şebekeleri, arıtmalar, asfalt ve kanalizasyon gibi birçok altyapı sorununu çözdük, çözmeye de devam ediyoruz" dedi.



Başkanı Aziz Kocaoğlu, özellikle ova yollarının asfaltlanması için her fırsatta teşekkür eden muhtarlara "Yerel hizmetler birimi kurduk. Arazi, ova ve bağ yollarını asfaltladık. Daha önce kimse bunları yapmayı düşünmemiş. Köylünün ürününde yolların öneminin ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz” şeklinde konuştu.





