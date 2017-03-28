Narlıdere ve Güzelbahçe'de 24 saat su kesintisi

İzmir'in Güzelbahçe ve Narlıdere ilçesinde 24 saat su kesintisi yaşanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Narlıdere Mithatpaşa Caddesi’nde 800 milimetre çapındaki boru hattında meydana gelen arızanın tamirini ile Güzelbahçe ilçesinde vana montajı ile vana değişimi yapacak. Bu nedenle 30 Mart Perşembe günü saat 10.00 ile 31 Mart Cuma günü 10.00 arasında Güzelbahçe’nin tamamında, Narlıdere ilçesinin Huzur Liman Reis mahalleleri ile İstihkam Okulu ve Askeri tesislerinde su kesintisi uygulanacak.



