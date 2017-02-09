O tuvalet yıkılacak

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Zübeyde Hanım anıt mezarı yakınında yaptırılan tuvaleti, mahkemenin aldığı yürütmeyi durdurma kararına uyarak yıkacaklarını söyledi

Vatan Partisi Karşıyaka İlçe Örgütü üyeleri, Zübeyde Hanım Parkı yakınında yaptırılan ve başvuru üzerine İzmir 2'inci İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı verdiği tuvaletle ilgili açıklama yapmak üzere belediye önünde bir araya geldi.



Açıklama öncesi grubun yanına gelerek konuşma yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Akpınar, mahkeme kararına uyarak tuvaleti yıkacaklarını söyledi.



Bölgedeki tuvaletin yenilenmesi için proje yaptıklarını, yerin altına tuvalet yapma projesinin İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nca kabul görmediğini anlatan Akpınar, yerin üzerinde yaptırdıkları tuvaletin ise bazı vatandaşların tepkisine neden olduğunu kaydetti.



Akpınar, "Vatandaşların şikayeti sonrası açılan dava sonucunda yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bu karar doğrultusunda yıkım kararı geldi. Biz de mahkemenin kararına uyarak yıkımı gerçekleştireceğiz." dedi.



Akpınar, Bölgedeki tuvalet ihtiyacının karşılanması için ise kabrin görüntü açısına girmeyen bir alanın araştırılacağını kaydetti.

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