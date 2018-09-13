Ödemiş'te uyuşturucu operasyonları

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 250 gram esrar maddesi ile 305 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğine bağlı ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar sonucunda Ardıcık Mahallesi Subatan Yaylasında bulunan bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda 305 kök Hint keneviri, ruhsatsız 2 av tüfeği, faturasız kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 68 fişeğin ele geçirildiği operasyonda S.A. (22), M.G. (29) ve Y.A. (22) gözaltına alındı.

Şüphelilere uyuşturucu madde bulundurmak suçundan, S.A'ya ise ayrıca ruhsatsız silah bulundurmaktan işlem yapıldı.

Ekiplerin polis uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada da 250 gram esrar maddesi bulundu.

Gözaltına alınan V.D. (40) hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan işlem yapıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.