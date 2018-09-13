Ödemiş'te uyuşturucu operasyonları

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 250 gram esrar maddesi ile 305 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi.

Ödemiş'te uyuşturucu operasyonları
13 Eylül 2018 Perşembe 15:47

Alınan bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğine bağlı ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar sonucunda Ardıcık Mahallesi Subatan Yaylasında bulunan bir eve operasyon düzenledi. 

Operasyonda 305 kök Hint keneviri, ruhsatsız 2 av tüfeği, faturasız kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 68 fişeğin ele geçirildiği operasyonda  S.A. (22), M.G. (29) ve Y.A. (22) gözaltına alındı. 

Şüphelilere uyuşturucu madde bulundurmak suçundan, S.A'ya ise ayrıca ruhsatsız silah bulundurmaktan işlem yapıldı.

Ekiplerin polis uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada da 250 gram esrar maddesi bulundu.

Gözaltına alınan V.D. (40) hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan işlem yapıldı. 

Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu #ödemiş #operasyon #izmir
Önceki Haber
Kale direği, minik futbolcuyu canından etti
Sonraki Haber
'Göçmen konusunda dünyanın yükünü omuzlamış durumdayız'
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.