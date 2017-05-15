Öğrencileri feryat etti: Öğretmenimiz değil annemizdi

Muğla'da hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor. Kazada hayatını kaybeden Leman Kılıç, bugün toprağa verildi

Türkiye'yi yasa boğan trafik kazasında yaşamını yitiren Leman Kılıç için Buca Cemevi'nde tören düzenlendi. Törene Kılıç'ın eşi Muharrem Kılıç, oğlu Eray Kılıç, kardeşi Hasan Kılıç, çok sevdiği öğrencileri ve sevenleri katıldı. Törende İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Buca Belediye Başkanı Levent Pişitina'da katılarak baş sağlığı diledi. Leman öğretmenin teyzesi Fatma Yıldırım da törende ağıt yaktı. Anaokulu öğretmeni 1 çocuk annesi Leman Kılıç'ın törende konuşan eşi Muharrem Kılıç, "Her şeyimizi kaybettik. Bir insanın uzaklaşması gitmesi değil. Üzüntülüyüz. Hayat noktalanıyor. Kazanın neden olduğunu bilmiyoruz. Kazayı yaşayanlar bilebilir ihmal var mı yok mu? Biz ancak duyduklarımızla uzaktan konuşuyoruz. Araştırılıyor. Eşim anaokulu öğretmeniydi. Anaokulumuz vardı, kapatıp kız öğrenci yurdu açmıştı. Öğrencileri de annesiz kaldı" dedi.



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