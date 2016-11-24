Öğretmenler Günü, Urla'da kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'e "Başöğretmen" unvanının verilişinin yıldönümü olan 24 Kasım "Öğretmenler Günü" dolayısıyla Urla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Urla Birim Müdürleri, Meclis Üyeleri, Öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı tören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Atatürk Anıtına çelenk koymasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören sona erdi.



BAŞKAN UYAR: “SİZLER BU ÜLKE İÇİN ÇOK KIYMETLİSİNİZ”



Urla Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenin ardından Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Urla Belediye Kreşini ziyaret etti.



Mustafa Kemal Atatürk'e "Başöğretmen" unvanının verilişinin yıldönümü olan 24 Kasım "Öğretmenler Günü" dolayısıyla Urla Belediye Kreşine giden Başkan Sibel Uyar her sınıfa tek tek girerek öğrencilerle sohbet etti.



Gelecek nesli en güzel şekilde yetiştiren öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayan Başkan Uyar; “Sizler bu ülke için çok kıymetlisiniz. Çünkü siz öğretmenlerimiz bir nesil yetiştiriyorsunuz. Atamızın da dediği gibi Cumhuriyetimizin fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillere ihtiyacı vardır. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlattığı yoldan yürümeniz dileğiyle, hepinizin öğretmenler gününü kutlarım” dedi.



