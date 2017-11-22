Öğretmenlerin otopark kavgasında bıçaklar çekildi!

İzmir'in Tire ilçesinde, otopark tartışması nedeniyle çıkan kavgada Öğretmenevi'nin Müdür Yardımcısı Y.S.K., kendisi gibi öğretmen Y.T. tarafından bıçakla yaralandı. Y.T., çevredeki meslektaşları tarafından etkisiz hale getirilip, polise teslim edilirken, Y.S.K. hastaneye kaldırıldı

Tire İsa Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi metal işleri öğretmeni Y.T., dün otomobilini her zaman olduğu gibi Tire Öğretmenevi otoparkına bıraktı. Kan bağışı kampanyası nedeniyle yoğunluğun bulunduğu Öğretmenevi'nin Müdür Yardımcısı Y.S.K., iddiaya göre, Y.T.'yi otomobilini otoparka bırakmamasını istedi. Bunun üzerine aralarında kısa süreli tartışma çıktı. Y.T., otomobilini otoparkta bırakıp, az ileride bulunan okuldaki dersine gitti. Dersi biten Y.T., saat 12.30 sıralarında otomobilinin yanına döndüğünde Y.S.K. ile aralarında yine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.T., cebinden çıkardığı bıçak ile Y.S.K.'yi bacak ve karnından yaraladı. Çevredeki diğer meslektaşları Y.T.'yi etkisiz hale getirip, olay yerine çağırdıkları polislere teslim ederken, bir yandan da yaralanan Y.S.K'yi araca bindirip, Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Y.S.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.



Polis, soruşturma başlatırken, gözaltına alınan Y.T., Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Y.T., olayın ardından açığa alındı.