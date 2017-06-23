Okul müdürü sınavındaki mağduriyete ceza!

İzmir'de müdür değerlendirme uygulamasında verilen düşük puanlar nedeniyle mağdur edildiğini ileri süren okul müdürü İlhan Öztürk'ün açtığı dava karara bağlandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2014 yılında 81 ilin valiliklerine gönderdiği yönetmelikle yürürlüğe giren okul müdürlerini değerlendirme uygulaması, itirazlara neden olmuştu. Danıştay'ın, değerlendirmesi ile okul müdürünün en az 6 ay birlikte çalışma şartının yönetmelikte bulunmaması nedeniyle yürütmeyi durdurma kararı vermesi üzerine, yayınlanan yeni bir yönetmelikle uygulamaya son verilmişti. Değerlendirme uygulaması sonucunda ortaya çıkan tutarsız puanlamalar ve mağduriyet iddiaları müdürlük görevinden alınanlar tarafından yargıya taşındı. Mahkeme süreçlerinin bir kısmı sonuçlanırken bir kısmı idare mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemeleri'nde görülmeye devam ediyor.



İlhan Öztürk de Bayındır Kazım Dirik Ortaokulu Müdürlüğü görevindeyken uygulama nedeniyle mağdur olduğu ileri sürerek dava açtı. Öztürk, kendisi hakkında yapılan birinci değerlendirmede 100 üzerinden 54.23, ikinci değerlendirmede 61.53, üçüncü değerlendirmede ise 63.46 puan aldı. Dönemin Bayındır İlçe Milli Eğitim Müdürü K.A. ile öğretmenler V.B ve H.D.'nin yönetmelikte yapılan değişiklikler nedeniyle katılmama kararı aldığı dördüncü uygulamada ise 98.33 puan alan Öztürk konuyu mahkemeye taşıdı. Öztürk'ün K.A., V.B. ve H.D.'nin görevlerini kötüye kullanarak hakkında kasten düşük puan verdikleri iddiasıyla yaptığı başvurusu üzerine 19 Ocak 2016 tarihinde Bayındır Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 6 Aralık 2016 tarihinde sonuçlanan davada mahkeme heyeti sanıkların beraatına karar verdi. İlhan Öztürk'ün avukatı Ramazan Erdoğan'ın temyiz başvurusu üzerine dava İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden görüldü.



'KARAR OY BİRLİĞİ İLE VERİLDİ'



Mahkeme heyetinin oy birliği ile aldığı kararla eski İlçe Milli Eğitim Müdürü K.A. ve öğretmenler V.B. ile H.D. hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6'şar ay 7'şer gün hapis cezasına mahkum etti. Ayrıca sanıkların 3 ay 4 gün kamusal haklardan mahrum bırakılması kararlaştırıldı. Mahkeme heyeti, K.A.'nın cezasını 3 bin 740 lira para cezasına çevirip, 10 eşit taksitte ödenmesine hükmederken, V.B. ile H.D. hakkında hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Sanıkların 5 yıl denetime tabi tutulmasına karar verdi.



'EĞİTİM CAMİASI BU DURUMU DOĞRU OKUMALI'



Karara ilişkin konuşan Türk Eğitim- Sen 1 No'lu Şube Başkanı Merih Eyyup Demir, bu tip uygulamalar nedeniyle ülkenin eğitim sisteminin zarar gördüğünü belirterek, "Eğitim camiası bu durumu doğru okumak durumundadır. Bu karar aynı zamanda ülkemizde adalet üzerinde yapılan spekülasyonlar açısından da ehemmiyetlidir. Adalet tecelli etmektedir. Yüce Türk yargısına her zaman güvendik, güveniyoruz. Ülkemizin adalet sistemi üzerindeki spekülasyonların da bir an evvel bitmesini temenni ediyoruz. Ülkemizin huzur ve refahı için ülke olarak el ele vererek çalışmak ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için gayret göstermeliyiz" dedi.