Öldürülen akademisyen belgesele konu oldu!

Türkiye’de 2013 yılında tanıdığı bir erkek tarafından öldürülen 228 kadından biri de 38 yaşında bir çocuk annesi Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi Serpil Erfındık idi. Yaşar Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu öğrenciler, şiddet görüp boşanan ve kısa bir süre sonra da kocası tarafından öldürülen Serpil Erfındık’tan yola çıkarak kadın cinayetlerinde yaşananların perde arkasını ve geride kalanların hukuk mücadelesini çektikleri belgesel filmle anlatmaya çalıştı

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu Yağmur Dinç, Damla Dinç, Deniz Şengül ve Mazhar Yıldız geçen yıl ‘228’ ismini verdikleri bir belgesel filme imza attılar. Ülkemizde neredeyse her gün yaşanan kadına şiddet olaylarına ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla yola çıktıklarını belirten gençler, “Çekim öncesi Türkiye’deki kadın ölümlerini ve şiddet olaylarını incelediğimizde durumun vehametini bir kez daha gördük. Bunun üzerine yaşanan bu dramları en iyi bildiğimiz yöntemle yani filmle anlatmaya karar verdik. Bir avukat bize belgeselde üstünde durduğumuz ‘Serpil Erfındık’ davasını önerdi. Sırasıyla dosyanın detaylarına, davanın avukatlarına ve en önemlisi aileye ulaştık. Uzunca bir araştırmadan sonra da çekim aşamasını gerçekleştirdik. Cinayet davasının avukatları ve Serpil Erfındık’ın annesi ile röportajlarımız oldu. Filmde Serpil Erfındık’ı öldüren kişi olan boşandığı kocasının yargılanması sürecinde yaşananları, kurbanın ailesinin verdiği hukuk mücadelesini ve kadına yönelik şiddetin önlenmesinde hukukun önemini anlatmaya çalıştık. 24. Uluslararası Adana Film Festivali Öğrenci Filmleri Belgesel Kategorisi, Moskova VGIK Uluslararası Öğrenci Film Festivali, Romanya 2017 Hyperfest, 2017 Early Bird Uluslararası Film Festivali, Aegean Docs 2017 ve 18. İzmir Kısa Film Festivali gibi pek çok festivalde finalist olarak yarışan belgeselimiz umuyoruz ki pek çok kişi üzerinde duyarlılık yaratır.” bilgisini verdiler.





İYİ HAL İNDİRİMİNİ AKLIM ALMIYOR



Dava avukatları tarafından kadın cinayetleri davalarında fabrikasyon kararların verildiğine dair eleştirinin getirildiği filmde Serpil Erfındık’ın annesi Tülay Aksakal da kızının katiline verilen iyi hal indirimini kabul edemediğini anlatıyor. Tülay Aksakal, “Kızım boşandıktan sonra koruma tedbiri olduğu halde rahat olmadığını bana anlatmıştı. Zaten kısa bir süre sonra da cinayete kurban gitti. Müebbet hapis cezası ile yargılanma talebimiz ise kızımın katilinin yargılama sürecindeki davranışları sebebiyle kabul edilmedi ve iyi hal indiriminden yararlandı. Kızı öldürülen bir anne olarak benim aklım iyi hal indirimini almıyor. Bunu kabul etmiyorum.” diyor.







HER YIL SAYI ARTIYOR





Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre Türkiye’de 2017 yılında 409 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 332 kadına cinsel şiddet uygulandı. 2016 yılında 328 kadın, 2015 yılında 303 kadın, 2014 yılında 294 kadın ve 2013 yılında 228 kadın erkekler tarafından öldürüldü.