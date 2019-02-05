Olgun Atila: Hayatımın en güzel görevini yaptım

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Meclis üyelerine 5 yıl boyunca hizmet ve projelere verdikleri destekler nedeniyle teşekkür ederek, 'Hayatımın en güzel görevinde sizlerle beraber olmak, Bornovamızda, ortak akıl ilkemizle iyi şeyler yapmak için çalışmak çok anlamlı ve gurur vericiydi' dedi

Şefika Bal - Bornova Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı önceki gün gerçekleştirildi. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, 5 yıl boyunca yapılan ve hizmetlerin yolunu açan kararları nedeniyle Meclis Üyelerine teşekkür ederek, "Tüm hizmet ve projelerimizde Bornovamızda yaşam kalitesine arttırmak hedefi ile yol aldık" dedi.

Ortak Akıl yönetimi

Geçen 5 yıllık süreçte mecliste uyumlu bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Atila, "Tüm Meclis üyelerimize ve bürokrat arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sizlerle çalışmak çok büyük bir mutluluktu. Sizlerle beraber kentimizi ortak akıl ilkesiyle yönettik. Sivil toplum örgütlerimizle hep beraber çalıştık. Kendimi bu nedenle çok mutlu hissediyorum" dedi.

Gurur vericiydi

"Hayatımın en güzel görevinde sizlerle beraber olmak, Bornovamız da, ortak akıl ilkemizle iyi şeyler yapmak için çalışmak çok anlamlı ve gurur vericiydi" diyen Başkan Atila şöyle konuştu: "Hizmet yolunda bize destek olan herkese, katkı sunun herkese, her zaman Bornova'yı düşünenlere bir kere daha teşekkür ediyorum. Yeni sürecin Bornovamıza, İzmirimize ve ülkemize daha da güzel başarılar getirmesini yürekten diliyorum."