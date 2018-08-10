Osmanlı askerlerini ziyarete geliyorlar

Ödemiş Kızılcaavlu Köyü'nde bulunan Osmanlı askerlerine ait olduğu söylenen Üçler mezarlığına ülkenin dört bir yanından ziyaretçi geliyor. Ulaşımın zor olduğu mezarlığı ziyaret eden insanlar kendi çabalarıyla tepeye çıkıp dua ediyor

Süleyman Gülen- Osmanlı döneminde savaşan Osmanlı askerlerinin mezarları Ödemiş'in Kızılcaavlu Köyü'nde Üçler Mezarlığı olarak ziyaret ediliyor. Türkiye'nin farklı kentlerinden ziyaretçilerinin olduğu mezarlar için köylüler türbe yapılmasını talep ediyor.

Mezarlığı ziyaret edenlerin dileklerinin gerçekleştiğini söyleyen Kızılcaavlu Köyü Muhtarı Şakir Özol, tepeye ulaşımın zor olmasına rağmen insanların gelip dua ettiklerini belirtti. Özol, "Atalarımızdan öğrendiklerimizden mezarlar Osmanlı askerlerine ait. Babaların da Alaşarlı Mahallesi'nde bir camii avlusunda mezarda yatmakta olduğundan gece saat 2-3 mezarlarından çıkıp atlarına bindiklerini anlatan büyüklerimiz vardı' dedi.

Gelen şifa buluyor

Özol, 'Işık saçarak babalarını ziyarete gittikleri görülmüş. Buraya gelen herkes ne niyetle geldiyse şifa bulup geri gidiyor. Buranın kıymetini biz köylülerden çok dışarıdan gelenler daha çok biliyor. Adana'dan, Urfa'dan, Antep'ten, Uşak'tan ülkenin dört bir yanından buraya ziyaret etmeye geliyorlar. Mezarların bulunduğu tepeye çıkış için yol yoktu, insanlar araçlarını aşağıda bırakıp baya bir yürüyerek yukarıya çıkıyorlardı. İyi kötü bir yol açtırdık, şimdi araçlarıyla çıkabiliyorlar. Artık ziyaret daha da kolaylaştı. Buraya olan ziyaretçi sayısını daha da arttırabilmek için anıtlar kurumuna mezarların anıt ve türbe yapılıp restore edilmesi için çağrıda bulunuyoruz. Kamyoncu bir abimiz vardı. Sürekli bel rahatsızlığı şikayetleri çekiyormuş. Sonra büyükleri burayı tavsiye etmiş, gelip duasını etmiş ve bel şikayetleri kesilmiş. Buraya gelen insanlar mezarların yanında taşlardan istedikleri sembolleri yapıyorlar. Ev, araba sembolleri yapanlar ağırlıkta. Çocuğu olmayanlar da taşlardan beşik sembolleri yapıyor' diye konuştu.