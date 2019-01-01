Öykü Arin seferberliği büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının minik Öykü ve onun gibi ilik bekleyenlere destek olmak için başlattığı donör seferberliği, İZELMAN'ın kampanyası ile biraz daha büyüdü.

Öykü Arin seferberliği büyüyor
01 Ocak 2019 Salı 12:59

İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının, nadir görülen bir lösemi türü olan JMML hastası 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için başlattığı kampanya sürüyor. Belediyenin pek çok birimine kurulan Kızılay aracında donör olmak için sıraya giren Büyükşehir çalışanları, Öykü Arin ve onun gibi ilik bekleyen başka çocukların hayata tutunması için adeta yarışıyor. Geçtiğimiz haftalarda İZELMAN'a bağlı Evka-4 Anaokulunda gerçekleştirilen kan bağış kampanyasının ikincisi bu sefer Balçova Anaokulu'nda gerçekleşti. Anaokulu'nun giriş katına konuşlanan Kızılay görevlileri, hem öğrenci velileri ve belediye çalışanları hem de bölge esnafının yoğun ilgisi ile karşılaştı. DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası 3 Nolu Şube üyeleri ve İzmir Milletvekili Kani Beko da anaokuluna gelerek kan verenler arasında yer aldı. Minik Öykü Arin için başlatılan kampanyaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimlerinde görev yapan binlerce personel katıldı.

Etiketler; #izmir büyükşehir belediyesi #çalışanlar #donör #öykü arin
Önceki Haber
Cumhuriyet Meydanı'nda yeni yıl coşkusu
Sonraki Haber
CHP'li Özgür Özel: Demokrasi tarihine kara leke sürdünüz
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.