Oyuncaklı sabunlarla hijyeni anlattılar

Çiğli, İzmir ve Karşıyaka Rotaract Kulüpleri, Karşıyaka Suzan Divrik Mesleki Anadolu Lisesi bünyesinde yer alan anaokulunda öğrenim gören 2- 6 yaş arasındaki çocuklara hijyen eğitimi vermek için harekete geçti

Oyuncaklı sabunlarla hijyeni anlattılar
Kulüp üyeleri, kendilerinin iki hafta boyunca hazırlamış oldukları oyuncaklı sabunları anaokulu öğrencilerine dağıttı. Dağıtım yapılırken, çocuklara hijyeni aşılamak amacıyla hazırlamış oldukları 'Hijyen adam' isimli kahramanın hikayesini anlatarak çocuklara hijyenin hastalıklardan korunmak için gerekliliğini ve önemini anlattı. Projeye katılan üyeler, projenin her aşamasında çok büyük keyif aldıklarını ve bu projeyi gelecek dönemlerde de gerçekleştireceklerini belirterek, gelişme çağındaki çocuklara keyif alacakları yöntemlerle hijyen ve kişisel temizlik eğitimlerine devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: DHA
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