Özel çocuklara sürpriz piknik

Konak Belediyesi 10 - 16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Dünya Engelliler Haftası'nda engelli öğrenciler için piknik etkinliği organize etti

Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nce düzenlenen pikniğe katılan 110 engelli öğrenci, İnciraltı Rekreasyon Alanı'ndaki Engelliler Parkı'nda keyifli bir gün geçirdi. Piknik sayesinde temiz havanın keyfini çıkaran, engelli çocuklar doğanın koynunda çeşitli aktivitelerle günü eğlenerek tamamladı. Halat çekme, ip atlama, çuvalla koşma oyunlarıyla tatlı rekabetler yaşayan, çocuklar palyaço gösterisiyle de neşeli anlar yaşadı.

Piknikte öğle yemeğinde köfte, ayran ve tatlıdan oluşan mönü sunulurken Konak Belediyesi'nin ikram ekibi de gün boyu soğuk içecek ikramında bulundu.

Dünya Engelliler Haftası'nda düzenlenen etkinlik ile derslerine bir gün de olsa mola veren özel eğitim öğrencileri eğitmenleri eşliğinde gönüllerince bir gün geçirdi. Günün sonunda öğrencilere Konak Belediyesi'nce çeşitli hediyeler de sunuldu. n Gamze Geçer