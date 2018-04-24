Özgener ve ekibinden Kocaoğlu'na ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu makamında ziyaret eden İZTO yeni yönetimine hayırlı olsun temennisinde bulunan Başkan Kocaoğlu, “Kentte sinerji yaratmadan birlik ve beraberlik içinde olmadan hiçbir yere varmak mümkün değil” dedi. İZTO Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgner ise kentte Başkan Kocaoğlu’nun desteğini de alarak çok büyük bir sinerji yaratacaklarını söyledi

Ali Budak- İzmir Ticaret Odası(İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ve İZTO Yönetim Kurulu Üyeleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu makamında ziyaret etti.

‘İzmir’in büyümesinde İZTO’ya büyük görev düşüyor’



Basına açık olarak gerçekleştirilen ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ‘Yerelde kalkınma modeli ile 14 sene evvel ki İzmir ile şimdiki İzmir arasında çok ciddi fark var. Bunun bir kısmı merkezi hükümetten kaynaklanıyor ama bir kısmı da belli projeler İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin özel ilgi alanında yaptığı yatırımlardan kaynaklanıyor. İzmir’de bundan sonra birkaç altyapı eksiğimiz var; kongre merkezi gibi. İnciraltı’nın sağlık konsepti, Çeşme ve Doğanbey’e yapacağımız kür merkezleri tamamlandığında ve tarımın desteklenmesi için soğuk hava paketleme tesisi gibi konuları önümüzdeki süreçte hep birlikte başardığımızda İzmir, daha hızlı büyüyecek. Burada İzmir Ticaret Odası’na büyük görev düşüyor’ diye konuştu.

Kentte birlikte sinerji yaratalım



Yeni seçilen İZTO yönetimine hitaben ‘Her biriniz bir sektörün temsilcisisiniz’ diyen Kocaoğlu, kentte sinerji yaratmadan birlik ve beraberlik içinde olmadan hiçbir yere varmanın mümkün olmadığını kaydetti.

‘Değişim isteği sandığa yansıdı’



İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise değişim sloganı ile çıktıkları yolda 9 Nisan’daki İZTO Komite Seçimlerine kadar sahada çok çalışan, katılımcı ve uzlaşmacı İzmir ve Türkiye için iyi projeler üretmeyi ekip olarak kendilerine hedef edindiklerini belirtti. Sahada değişim isteğini yakından gördüklerini ifade eden Özgener, şöyle devam etti: 9 Nisan akşamı hiçbir kimseye sürpriz olmayan, komitenin çoğunluğunu kazandığımız bir seçim yaşadık. 9 Nisan’da bir ilki daha yaşadık. Meclis yapısının yüzde 45’ini de değiştiğini gördük. Buda değişim arzusunun göstergesi oldu ve sandığa yansıdı.

‘Desteğinizi arkamızda bulmak istiyoruz’



İzmir’deki projeleriyle ilgili Kocaoğlu’nun desteğini isteyen Özgener, ‘Bize duyulan güven değişim ile yola çıktığımızda bize verilen her bir rey bizim sorumluluğumuzu ve yükümüzü artırdı. İzmir ve ülke için daha iyi projeler hevesimizi artırdı. Seçim sürecinde her gittiğim programda şunu belirttim. Meclisi, odayı tüm üyeleri kucaklayan katılımcı bir yönetim ile yürüteceğiz. Neticede hedefimiz aynı şehre bir şeyler katabilmek. Geçen hafta Başbakanımızı ziyaret ettik. İlk defa kentteki 3 oda başkanı böyle bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu birliktelikten sizin de desteğinizi de alarak çok büyük bir sinerji yaratacağız. Bu yeni süreç şehre ve memlekete hayırlı olsun. 4 yıllık görev süresince güzel eserler yaratarak dönemimizi sonlandırmak istiyorum. Sizin desteğinizi de arkamıza bulmak istiyoruz’ ifadelerini kullandı.



Sürem bitmeden görevi bırakmam



İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, basın mensuplarının yönelttiği yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığına aday olmayı düşünüp düşünmediği şeklindeki soruyu ise şöyle yanıtladı: Bu soru hep soruldu, hala soruluyor. Ya verdiğim cevaba inanılmıyor, ya böyle bir teveccüh gösteriliyor, ya da arkasında başka bir şey var. Bu soruyu soran kişilerin önce geçmişimi araştırmasını öneririm. Bundan önce de çok önemli görevlerde bulundum. Daha önce de söylediğim gibi hiçbir görevimi süre tamamlanmadan bırakmadım. Bu konunun artık gündeme gelmemesi gerektiğine inanıyorum. Bu kadar hedefi ve sorumluluğu olan bir kişinin bu hedeflere 1 senede ulaşması mümkün değil. Ama sanırım algılanmak istenmiyor. Bizi bırakın Ticaret Odası'na, kendi işimize odaklanalım.

Başkan Kocaoğlu ise dileyen herkesin istediği makama aday olabileceğini, bu konuda hiçbir engel bulunmadığını söyledi.