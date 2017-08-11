Pamucak Sahili'nde cankurtaranlar görevde

Selçuk Belediyesi Yüzme Havuzu'nun daha önce güvenliğini sağlayan Selçuk Belediyesi Pamucak Sahili'nde denize giren vatandaşlarında güvenliğini düşünerek alana yeni cankurtaran kulesi yaptı. Cankurtaranlar sayesinde plaj tatilciler için daha güvenli hale geldi

TSSF'nin istediği kriterlere göre Pamucak Sahili'nde yapılan düzenlemeler, yerleştirilen cankurtaran kulübesiyle Pamucak Sahili'nin tatilciler için daha güvenli hale geldiğini söyleyen Selçuk Belediyesi Yüzme Havuzu Sorumlusu Levent Türedi, 'Federasyonun istediği kriterlere uymak için plajımızda da bir alan yarattık. Hem belediye havuzunda hem Pamucak plajında cankurtaran ekibimizi oluşturduk. Üç gümüş, üç bronz belgeli cankurtaranımız var. Cankurtaranlarımız geçtiğimiz aylarda Selçuk Belediye Havuzu bünyesinde verilen eğitimde mesleki eğitimlerini tamamladılar. Bunun yanı sıra Federasyonun istediği ekipmanlardan telsiz, ilk yardım malzemeleri gibi malzemeleri de temin ettik. Bu sene gerekli tüm kriterler karşılandı. Önümüzdeki sene daha da geliştirerek; yaz için daha hazırlıklı olacağız. Cakurtaran kulesi yapıldı ve yerleştirildi. Korumakta olduğumuz alan şu an 200 metreye 180 metrelik bir alan. Cankurtaran sayımız federasyonun belirlediği alanlara göre yeterli' dedi.



45 kursiyerlerimiz aynı zamanda iş sahibi oldu



Belediye öncülüğünde açılan kursa katılarak belge alanların tamamına yakınının iş sahibi olduğunun vurgulayan Türedi, 'Belediyemizin öncülüğünde ilçemizde ilk kez düzenlenen cankurtaran eğitimlerine 45 gencimiz katıldı. Kursiyelerden 39'u belge almaya hak kazandı. Bu gençlerimizin tamamına yakını özel sektörde ve belediyemize ait havuz ve Pamucak Sahilinde cankurtaran olarak aynı zamanda iş imkanı bulmul oldu. İlçemizde ilk defa bu tür hayati öneme sahip adımların atılmasını sağlayan, hem kursumuza destek veren, hem de cankurtaranlarımızın işimizin başında olmasını sağlayan Başkanımız Zeynel Bakıcı'ya teşekkür ediyoruz. Şu ana kadar büyük bir sorun yaşamadık. Yoğun sıcağa bağlı birkaç vakaya sağlık ekiplerimizin de desteğiyle zamanında müdahale ettik. Hava şartları bağlı olarak deniz sezonu devam ettiği sürece başkanımızın talimatıyla buradaki görevimize devam edeceğiz' diye konuştu.