Patates üreticisinin fiyat yakınması

İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde havaların ısınmasıyla birlikte hasat çalışmaları hızla devam eden ve 'sarı kız' denilen patates, bu yıl üreticisinin yüzünü güldürmedi. Tarlada kilosu 20- 25 kuruşa kadar düşen patates, maliyetini karşılayamadı. Sözleşmeli üretim yapan çiftçiler ise bir nebze olsun rahat nefes aldı

Geçen yıl tezgahlarda kilosu 5 liraya kadar çıkan patates fiyatları bu yıl dibe vurdu, tarlada kilosu 20- 25 kuruşa kadar düştü. Üreticilerden Mustafa Abacı elektrik, ilaç, gübre gibi girdilerin pahalı olması nedeniyle fiyatın maliyeti karşılamadığını, alın terlerinin karşılığını alamadıklarını dile getirdi. Çok zarar ettiklerini belirten Abacı, "Bu yıl patatesin maliyeti 35- 40 kuruş. Geçen yıla oranla üretimi yarı yarıya düşürdük. Üretim az olmasına rağmen zarar ettik. Devletin elimizden tutmasını istiyoruz. İhracat yapılması lazım, destekleme yapılması lazım. Devlet yanımızda olsun. Bir çuval patatesi 10 liraya satıyoruz. Sahillerde bir bardak çay 5- 10 liraya satılıyor."



SÖZLEŞMELİ ÜRETİM YAPAN MEMNUN



Patates üreticiliğinin babadan gelen bir gelir kaynağı olduğunu anlatan Soydan Hallıoğlu ise son yıllarda hiç para kazanamadıklarını ifade etti. Özel bir şirketle sözleşme yaptıklarını ve talep doğrultusunda üretime geçtiklerini kaydeden Hallıoğlu, şöyle konuştu:



"Maliyeti zor kurtarıyoruz. Şu anda birçok üreticinin patatesleri tarlada kaldı desek yanlış olmaz. 1 yıldır sürdürdüğümüz sözleşmeli üretimden memnunuz, diğer üreticilere de tavsiye ediyorum. Fabrika benden patatesin kilosunu 58 kuruştan alıyor, tohum ve gübre giderlerini de karşılıyor. Maliyetler 2 katına çıktı. Mazot aldı başını gitti. Çiftçinin günlüğü 62 lira oldu. Üretici elektrik parasını ödeyemiyor. İyi ki anlaşmalı patates ekmişiz. Yoksa biz de perişan olurduk."



'DEVLET, GIDA YARDIMI KAPSAMINDA PATATES DAĞITSIN'



Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocağa, patates üreticileri için hükümetin acil önlemler almasını istedi. İhracatın bir an önce desteklenmesi gerektiğini söyleyen Kocaağa şöyle dedi:



"Türkiye'nin en lezzetli, kaliteli patatesin yetiştiği ilçemizde markamız diplere vurdu. Talep olmadığı için fiyatlar düştü. Patatesin kilosu tarlada en azından 80- 90 kuruş olmalı. Sosyal Yardımlaşma Vakfı kanalıyla vatandaşlarımıza yapılan gıda yardımı kapsamında patates dağıtılabilir. Patatesimiz tarlada çürürse diğer mahsullere de zarar verir. Bir an önce devletimizin bu konuya çözüm getirmesini bekliyoruz."





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