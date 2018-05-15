Pazar yeri kapatılan İzmirli esnafa yeni alan

İzmir Valiliği, 34 yıldır tezgah açtıkları alanları mahkeme kararıyla kapatılan Özkanlar pazarı esnafının yaşadığı sorunun çözümü için çalışma başlattı

Özkanlar pazarı esnaf temsilcisi Faysal Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazarlarının 5 ay önce mahkeme kararıyla kapatıldığını belirterek, bundan dolayı mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'ndan bu süre içinde randevu alamadıklarını ifade eden Acar, "Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bize 'bir kişi bile mağdur edilmeyecek' dedi. İzmir'e geldiğinde havalimanında kendisiyle bir kez daha görüştüm. Sorunun çözülmediğini hatırlattım." dedi.

Pazar esnafının o olaydan sonra moralinin çok bozulduğunu dile getiren Acar, çözüm için başka arayışlara gittiklerini vurguladı.

Son olarak konuyu Başbakan Binali Yıldırım'a aktardıklarını anımsatan Acar, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde İzmir'i ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım ile görüştük ve kendisi konuya müdahil oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, çözüm için girişimde bulundu ve İzmir Valiliği çalışma başlattı. Şu anda Bayraklı Manavkuyu Mahallesi'nde 6 bin metrekare bir alan bulundu. Teknik bazı konular var, inşallah çözüleceğine inanıyoruz. Bir komisyon bunun üzerinde çalışıyor. Bu yer esnafımızı çok mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Hamdi Erişen de Özkanlar'daki pazar yerinde yaşanan sorunun çözüleceğine inandığını vurguladı.

Kenttin en eski pazar yerlerinden biri olan 34 yıllık alanın kapatılmasına çok üzüldüklerini belirten Erişen, "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, arkadaşlarımızın mağduriyetini giderme adına ilgili bakanlarla görüştü. Yeni pazar yeri olarak viyadük altı uygun görüldü. Bornova Belediye Başkanı Olgun Bey ise 'hem pazara yakın, hem de esnaf kabul etmiyor' dedi. Konuyla ilgili 3 belediye başkanını zirveye davet ettim ama maalesef öyle kaldı, bir adım ilerleyemedik." diye konuştu.

Erişen, Manavkuyu Mahallesi'nde bulanan pazar alanına çok sevindiklerini sözlerine ekledi.