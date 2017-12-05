Pekdaş: Cesur kadınlar sahneye çıkmalı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından kadınların seçme ve seçilme haklarını elde etmesinin 83. yıldönümü dolayısıyla Ankara’da düzenlenen Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması’nda kürsüye çıkan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, “Kadınlar görünmüyor. Ama burada bu ülkenin vefakar, cefakar kadınları var. Evinin direği, ülke birliğinin teminatı, cesur kadınlar var. Sahneye bu cesur kadınların çıkma zamanıdır. Bu ülkenin geleceği kadınlardadır” dedi

Türkiye’nin dört bir yanından on binlerce kadın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından düzenlenen Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması’na katıldı. Ankara Arena Spor Salonu’nda saat 10.00’da başlayan büyük buluşmada ‘Kadınım, Hakkım var. Yaşam benim, Seçim benim. Ben Seçerim’ sloganı ile biraraya gelen kadınlara Türkiye’nin önde gelen çok sayıda ismi de katılımla destek verdi. 5 Aralık kadınların seçme ve seçilme haklarını elde etmesinin 83. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte seçilmiş kadınlar, sivil toplum örgütlerinden temsilciler ve anneler konuşma yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması’nda İzmir’in merkez ilçesi Konak’ın seçilmiş ilk kadın belediye başkanı olan Sema Pekdaş da bir konuşma yaptı.

ÜLKEMİZİN GELECEĞİ KADINLARIN ELİNDE

Ankara Arena’yu dolduran on binlerce kadına seslenen Başkan Pekdaş şöyle konuştu:

“Sevgili kadınlar, değerli kız kardeşlerim, değerli yoldaşlarım, hepinize merhaba... Bugün biz kadınların günü... Bugün Türk kadını seçme ve seçilme hakkını kazandı. 1934’de genel seçimlere katılmak, milletvekili olma hakkını kazandı, o tarihten beri bakıyoruz, 10 bin 785 erkek milletvekili seçmişiz ama sadece 494 kadın milletvekili olabilmiş. Bu tablo çok acı bir tablo. 1934’den daha önce 1930 yılında belediye kanunu kabul ediliyor. Bu kanunla kadınlara belediye başkanı, belediye meclis üyesi seçilme hakkı tanınıyor. Ulusal anlamda seçme ve seçilme hakkının verilmesinden tam 4 yıl önce yapılıyor. Biz o tarihten bu yana tam 31 bin belediye başkanı seçmişiz, bunların sadece 119’u kadın. Kadınlar ‘yokluklarını’ temsil ediyorlar aslında. Kadınlar görünmüyor. Ama burada bu ülkenin vefakar, cefakar kadınları var. Evinin direği, ülke birliğinin teminatı, cesur kadınlar var. Sahneye bu cesur kadınların çıkma zamanıdır. Bu ülkenin geleceği kadınlardadır.”

TÜRKİYE’Yİ KARANLIKTAN ÇIKARMALIYIZ

5 Aralık tarihinin önemine de vurgu yapan Başkan Pekdaş, “1934 yılı 4 Aralık akşamı Büyük Atatürk ve 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü bir kanun teklifi hazırlıyorlar. Çok tartışmalı bir toplantıdan sonra kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilen yasa kabul ediliyor. İsmet İnönü şöyle der; “Tarih Türk inkılaplarını anlatırken bu kanunun bir kurtuluş olduğunu en başta söyleyecektir. Türk inkılabı dendiğinde bu kanunun, Türk kadınının kurtuluşu olduğunu birlikte söyleyecektir. Şimdi bizlerin yapması gereken bu kurtuluş istikametinin tamamlanması, sonuçlanması ve en verimli hale getirilmesidir. Kadınlar bir kadın devrimi olan Cumhuriyet ile birlikte esaretten kurtulmuştur. Ama Büyük Atatürk’ün gösterdiği yolda bu kurtuluş mücadelesi henüz tamamlanmamıştır. Kadınlar tam olarak özgürleşememişlerdir. Bugün iktidarda olan AKP hükümeti kadınları sadece nesneleştirmiştir. Diline araç yapmıştır. Bugün Türk kadınının seçme ve seçilme hakkı AKP’de kadın el ürünleri sergisi ile kutlanıyor. Kadın yine eve mahkum, el işi ürünleri yapan olarak gösteriliyor. Ama Cumhuriyet, kadınları bilim insanı yaptı, sanatçı yaptı, kendine güvenen cesur kadınlar yaptı. Şimdi ise kadını böyle görünmez yapan bu politikalara karşı biz kadınlar görünmek ve varız demek zorundayız. Eşitlik ancak böyle sağlanır. Kadınların temsili, kadınların katılımıyla eşitliği sağladığımız zaman tam demokrasi gelecek. Türkiye’nin tam demokrasiye ihtiyacı var. Türkiye’nin kadınlara ihtiyacı var ve bu cesur kadınlar bu salondalar. Bu cesur kadınlarla Türkiye’yi karanlıktan çıkarmak, kadınların özne olmasını sağlamak ve cumhuriyeti tam demokrasi ile taçlandırmaktır görevimiz. Görevimiz hayırlı olsun. Sağolun, varolun” diye konuştu.