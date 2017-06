Piri Reis belgeselini çekiyor

ARAŞTIRMACI ve belgesel yapımcısı Gülşah Çeliker, dünya haritacısı- ünlü Türk denizci Piri Reis belgeselini hazırlamak için kolları sıvadı

Sabiha Gökçen için hazırladığı 'Türk Kızı Gök Kızı Atatürk Kızı: Sabiha Gökçen' projesi ile adını duyuran Gülşah Çeliker Mehmet Günsür'ün Piri Reis'i, Riccardo Scamarcio'nun Kristof Kolomb'u, Deniz Özdoğan'ın Ester'i canlandıracağı, orijinal müziğini Can Atilla'nın yapacağı 75 dakikalık drama belgeseli Türk ve dünya izleyicisine sunmak için sabırsızlandığını söyledi. Gizemli kaptan Piri Reis'i Osmanlı arşivlerinde, Vatikan, Venedik, İspanyol ve Portekiz deniz arşivlerinde yaptığı global çalışmayla bir adım öne çıkarak, bir drama belgesel olarak hazırladığını anlatan Çeliker, uluslararası film ile Piri Reis'in Kolomb ile olan ilişkisi, keşifler çağına dair bulduğu gizli kalmış efsanevi hikayelerle, dünya çapında ses getireceğine inandığını belirtti.



Gülşah Çeliker, proje fikrinin doğuşundan, gelişimine, araştırmasından prodüksiyonuna kadar, kendisi için serüvenin 2004 yılında düzenlenen Uluslararası Piri Reis Sempozyumu ile başladığını kaydetti.



'İTALYAN DENİZ KUVVETLERİ ARŞİVİNE DALDIM'



Belgeselin tıpkı Piri Reis'in yaşamı gibi, global ve Akdenizli olarak başladığını ve ilk bir kaç yılın, proje fikrini geliştirirken bir yandan da sponsor arayışı içinde geçtiğini anlattı. Çeliker şöyle dedi:



"2008 ortalarında Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle belgesel için ilk Akdeniz seyahatimi yaptım. Türkiye'deki zorluk ve ikna güçlüklerine, global vizyonu tam olarak verebilmek, önemli arşiv ve enstitülerle dirsek temasında olabilmek, Venedik, Roma ve Türkiye arasında uygun bir dinamiği yakalayarak projeye maksimum verimi sağlamak isterken, Piri Reis'in Osmanlı sınırları haricinde en çok İtalya'yı çizdiğini de görünce projeyi İtalya'ya taşıdım. Ortak deniz tarihimizi, daha derinden araştırmaya başladım. Vatikan, İtalyan Deniz Kuvvetleri arşivlerine daldım."



'HOLLANDA ARŞİVLERİNDE İZ SÜRDÜM'



1929 yılında, Piri Reis Haritası'nın Topkapı Sarayı envanterinde bulunmasının ardından, bu keşfi dünyaya tanıtmak üzere 18'nci Şarkiyatçılar Kongresi'ne giden Ord. Prof. Paul Kahle'nin Piri Reis ve Kristofer Kolomb'un kayıp Amerika haritası arasındaki orijinal linki anlatmasından yola çıkarak Hollanda arşivlerinde iz sürdüğünü, araştırma ve röportajlar yaptığını ama Hollanda Kraliyet Arşivleri'nde de bulunan özel bir takım belgeler için ayrıca çalışma gerektiğini vurgulayan Çeliker, Amsterdam'ın kendisi için keşif ve arşiv araştırmalarımda hala önemli bir yer oluşturduğunu söyledi.



'SABIRSIZLANIYORUM'



Sponsor bulması halinde Madrid'de Kristof Kolomb'un torunuyla, Barcelona'da deniz arşivlerinin ve Kolomb'un gemilerinin olduğu liman ve yine iki denizcinin ortak noktası üzerine kitap hazırlayan araştırmacı ile de görüşeceğini kaydeden Gülşah Çeliker şunları söyledi:



"Müziklerini Can Atilla'nın yapacağı ve Mehmet Günsür gibi ünlü bir Türk ve İtalyan oyuncuların da rol alacağı bir drama belgeseli bu yıl sonunda tamamlayarak, sinemalarda Türk ve dünya izleyicilerine sunacağız. Köprüler Production olarak bilinmeyen yönleri ve yanlış bilinen Piri Reis hakkında en doğru ve en kapsamlı araştırmayı sürdüyoruz. Bu belgeselin sonunda, İtalya ve Akdeniz coğrafyasındaki seyahatlerimden araştırma ve belgelerle Piri Reis ve Kolomb ilişkisini de anlattığım; 'Haritacı ve Kaşif' adlı bir tarihi roman yazmam da kaçınılmaz bir sonuç oldu. Ayrıca araştırmalar, biriken anılarım ve not aldığım hikayeler ile bir film senaryosu da oluşturdu. Piri Reis'in Colomb ile olan hikayesini dünyaya anlatmak için sabırsızlanıyorum."







