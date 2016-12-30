Piyangocular Başkan Akpınar'ı 'Yılın Başkanı' seçti

İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Esnaf Odası, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ı, yılın en başarılı belediye başkanı seçti. 70 piyango satıcısının, İzmir genelinde, 100 bin kişiye sorarak yaptığı ankette, oyların yüzde 68'ini alan Akpınar "Sürekli esnafın yanında, halkın içindeyim. Aldığım en anlamlı ödül" dedi

İzmirli Milli Piyangocular, bu yıl ilk kez, 29 ilçeyi kapsayan bir anket çalışması yaptı. Sokaklarda halkın nabzını tutan 70 üye, İzmir genelinde yaklaşık 100 bin kişiye soru sorarak, yılın en başarılı belediye başkanını belirledi. Esnaf ile diyalog, halka yönelik üretilen sosyal projeler ve verilen destekler ölçü olarak kabul edildi. Yaklaşık 1 ay süren anket çalışmasının sonucunda, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, oyların yüzde 68'ini alarak 'Yılın En Başarılı Belediye Başkanı' seçildi.



Başarı plaketi verildi



Başkan Akpınar'a plaketini, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanvekili Selahattin Arslan ile İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak verdi. Karşıyaka'da görev yapan milli piyango satıcıları da törende hazır bulundu.Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "2016 yılının en anlamlı ödülünü aldım. Göreve geldiğim günden bu yana hep sokakta, halkın ve esnafımızın yanında oldum. Günün stresini, yorgunluğunu bazen gevrek satarak, bazen piyango bileti satarak atıyorum. Çünkü Biz Büyük Bir Aileyiz. Beni bu ödüle layık gören sizlere ve çok değerli halkımıza teşekkür ediyorum. Yeni yılımız sağlık, huzur ve barış getirsin" dedi.

İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak "29 ilçede, yüz bin kişi ile anket yaptık. İzmir'in en çok sevilen ve en çok yatırım yapan, ayrıca esnaf ile diyaloğu en iyi olan Belediye Başkanımız olarak Hüseyin Mutlu Akpınar seçildi. Kendisi, halkın umut bağladığı ve çok şey beklediği bir lider olarak bu ankette yer buldu. Kendisini tebrik ediyoruz" dedi. İESOB Başkanvekili Selahattin Arslan da "Başkan Akpınar'a teşekkür ediyoruz çünkü halkımız, Karşıyaka'yı esnaf dostu ilçe, Akpınar'ı da esnaf dostu başkan seçti. Kutluyoruz" diye konuştu.