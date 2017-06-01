Rektör yerli yazılım önerdi

EGE Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, dünya çapında, özellikle hastaneler, sağlık sistemleri, üniversiteler ve devlet kurumları için tehdit oluşturan siber saldırılara karşı güvenlik ve ülke ekonomisine katkı için milli yazılım geliştirilmesi gerekliliğine dikkat çekti. Dedeoğlu, Ege Üniversitesi ve bağlı kuruluşlarının yerli yazılım geliştirmede yaptığı çalışmaları hatırlatarak üniversitelerin bu konuda örnek olması gerektiğini söyledi

Geçtiğimiz ay, 100 binlerce bilgisayar kullanıcısı, dünyanın en geniş kapsamlı siber saldırısına tanık oldu ve 150 ülkede 300 binden fazla bilgisayar fidye yazılım saldırısından etkilendi. Yaşanan saldırı sonucu, İngiltere'de sağlık sistemi çöktü, dünya ekonomisine yön veren dev markaların fabrikaları üretime ara vermek zorunda kalarak büyük maddi zarara uğradı. Rusya İçişleri Bakanlığı, İspanya'nın en büyük telekomünikasyon şirketi ciddi zarar gördü, Çin'deki birçok üniversite de saldırılardan etkilenirken pek çok kuruluş, bankalar, demiryolu işletmeleri hatta barajlar bu saldırının hedefi oldu. Öte yandan yerli yazılım geliştiren firma ve kuruluşların Türkiye ekonomisine yaptığı katkının milyar Eurolarla ifade edilmeye başlanması, 'yerli ve milli yazılım' kullanımının önemini bir kez daha gündeme getirdi. Türkiye'nin yazılım ile bilgi teknolojileri alanlarında uluslararası standartlarda ürünler ve hizmetler üreterek sektörde söz sahibi ülke olmaya aday olduğunu söyleyen Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, kaynak kodlarına sahip olunmayan, yerli olarak üretilmeyen hiçbir kritik altyapı bileşeninin güvenliğinden emin olunamayacağını hatırlattı. Dedeoğlu, siber saldırılar ve bilgi güvenliği konusunda alınabilecek ilk önlemin yerli yazılım kullanımına yönelmek olduğunu vurguladı.





"BİLGİ VE BİLGİNİN GÜVENLİĞİ PARADAN DAHA DEĞERLİ"





Şu anda kamuda ve özel sektörde yabancı yazılım kullanma oranının yüksek olduğunu belirten Dedeoğlu, şunları söyledi:





"Yerli yazılım oranımız yüzde 3'lerde. Kendi yazılımlarımızı üretip kullanabilirsek hem ülke ekonomisine katkı sağlayabiliriz, hem cari açığımız azalır hem de en önemlisi bilgi güvenliğimizi sağlamış oluruz. Şüphesiz ki günümüzde en kıymetli şey bilgi. Özellikle üniversiteler, hastaneler, yerel yönetimler gibi kamu kurumlarında, yerli yazılım ürünü kullanmak bilgi güvenliği açısından stratejik öneme sahip. Yabancı bir yazılım kullandığınızda satın almak için verdiğiniz paranın dışında bilgi güvenliği anlamında da sıkıntılar yaşanabilir. Bilgi sistemlerinde yerli yazılım kullanımını artırmak ve bunu genele yayabilmek amacıyla yazılımlar geliştirmek için çalışıyoruzö dedi. Dedeoğlu, bu amaçla Ege Üniversitesi kuruluşu olan ÜNİ-PA tarafından geliştirilen tüm yazılımlar bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla ISO 27001 kapsamına alındığını ifade etti.





"ÜNİVERSİTELER ÖNCÜ OLMALI"





Türkiye'nin bilişim ve iletişim çağında sadece tüketici olarak değil, üretici olarak da yer alması gerektiğini ifade eden Beril Dedeoğlu, üniversitelerin bu konuda öncülük etmesi gerekliliğini vurguladı. Türkiye'nin bilişim ve yazılım sektöründe gelişmesinin, katma değer yaratma noktasında ekonomiye büyük katkısı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Dedeoğlu, "Yerli yazılım konusunda ihtiyaç çok büyük. Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı kuruluşu ÜNİ-PA ile üniversiteler, hastaneler, yerel yönetimler gibi birçok kurum için yazılım geliştiriyoruz. Geliştirilen tamamı yerli yazılımlar, halen 20'den fazla yerel yönetim ve 3'ü yurt dışında olmak üzere 31 üniversitede kullanılıyor. Ancak yerli yazılım geliştirme konusunda üniversitemize gelen talepler her geçen yıl artıyor. Biz de geliştirdiğimiz yazılımlar ile işbirliği içinde bulunduğumuz kuruluş sayısını her geçen yıl artırıyoruz" açıklamasında bulundu.





"MOBİL KAMPÜS KULLANIMI ARTIYOR"





Bünyesinde görev yapan 30 bilgisayar mühendisi ile Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesinde hizmet veren Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı kuruluşlarının özellikle 'üniversite bilgi sistemleri' geliştirme alanında sektörünün öncü firmalarından biri haline geldiğini belirten Prof. Dr. Dedeoğlu, "Mobil bilgi sistemleri, bilgi güvenliği ve siber güvenliğin önemli ayaklarından birini oluşturuyor. Üniversitelerin bu sistemlerin kullanımında da öncülük görevini üstlenmesi gerekiyorö derken, ÜNİ-PA tarafından geliştirilen Mobil Kampüs uygulamasının, başta Ege Üniversitesi olmak üzere 19 Mayıs, Ordu, Giresun, Bayburt, Erzurum Teknik, Van Yüzüncü Yıl, Abant İzzet Baysal, Kemerburgaz ve Nişantaşı üniversitelerinde kullanıldığını, uygulamayı kullanan üniversite sayısının daha da artmasının planlandığını sözlerine ekledi. Dedeoğlu ayrıca, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi "Kampüs Otomasyon Yazılım" projesinin tüm yazılım süreçlerinin e-üniversite kapsamında Ege Üniversitesi kuruluşu tarafından gerçekleştirileceğini söyledi.







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