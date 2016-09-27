Saat dünya üzerindeki konumumuza göre belirleniyor. Başlangıç meridyeni Londra olarak kabul edilmiştir. İzmit'ten geçen 30 derece doğu meridyeni, Londra'ya göre 2 saat ileride olup İzmit için yerel saat. Ulusal saat dilimimiz kışa denk gelen 5 ay boyunca GMT+2 saat diliminde, yaza denk gelen 7 ay boyunca ise GMT+3 saat dilimi uygun olarak seçilmiştir. Yani kışın İzmit'e denk gelen meridyen, yazın ise Iğdır'a denk gelen meridyen ulusal olarak baz alınmakta. Yaz saati uygulaması ile yazın gündüz süresi uzun olduğundan ciddi bir tasarruf sağlandığına dikkat çeken EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, 'Ancak kış aylarında tüm ülke için Iğdır'ı baz almak, akşam saatleri için tasarruf olanağı yaratsa da özellikle batı illeri için sabahları sorun yaratacak. Sabah saatlerinde özellikle ülkenin en batı ucunda yer alan İzmirliler işe gitmek için karanlıkta uyanmak zorunda kalacak ve sabah saatlerindeki aydınlatma ihtiyacı artacak' diye konuştu.
İzmir'de güneş 8'den sonra doğacak
Zaman dilimi değişikliği ile yılın 5 aylık dönemini kapsayan kış saati uygulamasının ortadan kaldırıldığını belirten Ulutaş, 'Uygulamaya devam edilseydi en uzun gecenin yaşandığı 21 Aralık tarihlerinde Iğdır'da güneş saat 6.18'de doğup, 15.46'da batacaktı. İzmit'te ise güneş yaklaşık bir saat sonra sabah 7.17'de doğup, 16.40'da batacaktı. Zaman dilimi değişince bu süreler birer saat artacak. İzmir
'e baktığımızda 21 Aralık'ta saat 07.26'da doğan güneş, 08.26'da doğacak. Akşam batış saati ise 16.54'den 17.54'e kayacak' ifadelerini kullandı.
Tasarrufun maliyeti vatandaşa
Enerji tasarruf açısından bakıldığında ise güneşlenme süresi doğal olarak aynı kaldığından akşam saatlerindeki tüketimin azalmasının beklenebileceğini söyleyen Ulutaş, şöyle konuştu: 'Mesai saatleri daha güneş batmadan tamamlanacağından bu azalmadan sadece işyerleri, ticarethaneler faydalanacak. Sabah saatlerinde ise konutlardaki tüketim hayat güneş doğmadan başlayacağından artacak. Kabaca uygulamanın toplamda ciddi enerji tasarrufu sağlayıp, sağlamayacağı tartışmalı olmakla birlikte özellikle tüketimin büyük olduğu batı illerdeki konutlardaki elektrik faturalarını kış aylarında arttıracağı kesin. Kesin olan bir başka konu da işyerlerindeki aydınlatma giderlerinin düşeceği. Anlaşılan AKP hükümeti sadece işyerlerinin aydınlatma giderlerini düşürmeyi yeterli sayıyor. Nüfusu kalabalık batı illerinde yaşayan yurttaşlar için ek yük getirecek bu uygulama ile AKP, ilk kez 'tasarrufun' maliyetini de vatandaşın faturasına yıkan hükümet olarak tarihe geçti.'
'Buçuklu bir zaman dilimi seçilebilirdi'
Türkiye'de yapılacak olan zaman dilimi değişikliğinin Hindistan gibi buçuklu bir zaman dilimi dile getiren Ulutaş, 'Böylece ülkenin tam ortasına denk gelecek şekilde düzenlenmiş olurdu. Bu uygulama yine yaz saati uygulamasıyla desteklenir ve daha fazla tasarruf edilebilirdi. Bu durumda Türkiye'de kışın GMT+2.5, yazın ise GMT+3.5 zaman dilimi kullanılırdı. Böylece batı ve doğu arasındaki denge daha iyi sağlanırdı. Veya ülke daha geniş coğrafyaya sahip ülkelerde olduğu gibi doğu ve batı olarak iki zaman dilimine bölünebilirdi. Böylece batı ve doğu uçları arasında 76 dakikalık fark bulunan Türkiye'de enerji verimliliği açısından daha iyi bir çözüm bulunabilirdi' dedi.
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