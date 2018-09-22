Saat Kulesi Alzheimer için morardı

Çağın hastalığı Alzheimer’a karşı duyarlılığı artırmak isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Alzheimer Günü'nde Saat Kulesi’ni "mor renkle" ışıklandırdı. Mor şalını takan Sosyal Yaşam Kampüsü sakinleri ise “Unutmak Kader Değil” yazılı dövizlerle bulundukları alanı adeta "mor menekşe tarlasına" çevirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dünya genelinde hızla yaygınlaşan ve kesin tedavisi henüz bulunamayan Alzheimer hastalığı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla renkli bir etkinliğe daha imza attı. 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü nedeniyle büyüklüğü ve sahip olduğu özellikleriyle Türkiye'de bir ilk olan İzmir Sosyal Yaşam Kampüsü’nün sakinleri, üzerinde “Hiç Aklıma Gelir miydi, Aklıma Gelmeyeceğin?”, “Unutmak Kader Değil”, “Bir Şeyler Değişmeliydi, Değişen Ben Oldum” ve “Bugün Unutanları Unutmama Günü” yazan dövizlerle çağın hastalığına dikkat çekti. Etkinlikte ıslık çalıp slogan atan yaşlılar ve Sosyal Yaşam Kampü sü çalışanları, mor şal takıp mor beyaz balonları havaya uçurdu.

2040 yılında hasta sayısı 74 milyonu geçecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Serpil Keskin, dünyada 46.8 milyon Alzheimer hastası bulunurken, 2040 yılına gelindiğinde bu rakamın 74 milyonu aşacağının tahmin edildiğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu önemli konuya dikkat çekmek ve farkındalığın artırılmasını sağlamak amacıyla Dünya Alzheimer Günü etkinliğini geleneksel hale getirdiğini söyleyen Keskin, "Örnek bir duyarlılık gösteriyoruz. Ayrıca 21 Eylül akşamı Saat Kulesi’ni hastalığın evrensel rengi olan mora büründürüyoruz. İzmir halkı da, İzmir Büyükşehir Belediyesi de ‘İzmir’in unutmadığını’ herkese göstermiş oluyor” diye konuştu.

İzmir farkı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Güzelyalı’da ve Buca Sosyal Yaşam Kampusu içerisinde faaliyet gösteren Alzheimer ve Demans Merkezi’yle amaçlarının hastaların sosyal yaşantılarını kısıtlamamak, kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak ve ailelerin yaşantılarını kolaylaştırmak olduğunu söyleyen Serpil Keskin “Bu merkezlerde, çağın hastalığı Alzheimer’a karşı yoğun bir mücadele yürütüyoruz. Hastalar kadar ailelerine de yardım eli uzatıyoruz. 1. derecede Alzheimer ve demans hastası olan kişilere hafızayı geliştirici tekniklerle oyun oynatarak, el becerilerini geliştirebilecek resim boyama gibi aktiviteler düzenleyerek onları dinç tutmaya çalışıyoruz” dedi.

Saat Kulesi mora büründü

2013 İstanbul Yaşlılık Girişimi Fuarı’nda “Yaşlı Dostu Kent” ödülüne layık görülen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Meydanı’nda etkinliğin devamı olarak akşam saat 19.00'dan itibaren Saat Kulesi’ni Alzheimer hastalığının rengi olarak kabul edilen mor ışık ile aydınlattı.