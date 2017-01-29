Sağlıkta performans sisteminin sonucu: Beş dakikada bir hasta bakıyoruz

Sağlıkta performans sistemi hem hastaları hem doktorları olumsuz etkiliyor. Doktorlar beş dakikada bir hasta olmak üzere günde 80-120 hastaya bakarken, hastalar kısa sürede dertlerini anlatamıyor. Nöroloji Uzmanı Sami Köse, 'Gelen hastayı hiçbir şekilde geri çeviremiyoruz ama bu sistemle onlara ne kadar verimli olabiliyoruz? Polikliniğinizin önüne 80 hasta geldiği zaman tek düşündüğünüz bu hastalara gün içinde nasıl bakacağınız oluyor' dedi

Sercan Engerek-



'Beş dakikada bir hasta bakmak ne demek!'



Devletin sağlık politikasında 2003'ten sonra 'Sağlıkta Dönüşüm Programı' kapsamında bir dizi değişiklik yapıldı. Performans sistemi adıyla bilinen sistem ile sağlık alanı yeniden biçimlendirildi. Sağlık ocaklarında aile hekimliği gibi uygulamalar getirilirken doktorlarda puan sistemiyle ücretlendirmeye gidildi. Her doktora yapacak olduğu tetkik, ameliyat sayısı kadar ücret almanın yolu açıldı. Sağlıkta ticarileşmenin önünü açtığı gerekçesiyle eleştirilen 'sistem' hastaların muayene sürelerinin kısalmasına, doktorların ise çok sayıda hastaya bakmak zorunda kalmasına neden oldu. Dönüşüm adıyla geçilen sistemde aile hekimliği uygulaması yetersiz kaldı. Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Nöroloji Uzmanı Sami Köse, bugün gelinen sistemde aile hekimliği uygulamasının yetersiz kaldığını söyleyerek, 'Günde 80 ila 120 hasta bakıyoruz. Polikliniğinizin önüne 80 hasta geldiği zaman tek düşündüğünüz bu hastaları gün içinde nasıl bakacağınız oluyor. Burada bir hekim olarak yapacağınız en önemli şey, o hastaları aralarında kavga çıkmadan muayene edebilmek. En büyük sıkıntılarımızdan biri hastaların hastaneye yalnızca ilaç yazdırmak için gelmesi. Günde en az 80 hasta bakıyorsak bunlardan 30 tanesi ilaç yazdırmak için geliyor. O 30 kişiyi çektiğiniz zaman hem 50 kişinin alanını hem de hekimin alanını rahatlatıyorsunuz. Düşünün 5 dakikada bir hasta bakıyorsunuz. Beş dakikada bir hasta bakmak ne demek!' diye konuştu.

Performans sisteminde gösterilen performansa göre hekimin ücretinin arttığına değinen Köse, 'Sağlıkta bu zamana kadar her şey denendi. Sabit döner sermaye verildi. Sonra performan sistemi ve aile hekimliği uygulaması getirildi. Aile hekimliği kavramının öncesinde planlandığı gibi hayata geçirildiğini düşünmüyorum. Bu sistem ne kadar uygulanıyor orası büyük bir muamma' dedi.

Köse, Sağlık Bakanlığı'nın kimi pilot bölgelerde doktorları sekretersiz çalıştırmak gibi bir uygulaması olduğunu dile getirdi. Sekretersiz çalışan bir hekim olduğunu sözlerine ekleyen Köse şöyle dedi: Hekimler bir yandan hastanın tehkiklerini sisteme girmek gibi işlemleri yaparken bir yandan da muayene etmek için uğraşıyorlar. Böyle olunca hastaya ayıracağınız asıl zaman azalıyor. Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, İzmir'in son yapılan hastanelerinden biri. Bize başta dediler ki 'Bu hastaneyi özel hastanelerle yarıştırmak istiyoruz.' Ama özel hastanelerde her doktorun bir sekreteri muhakkak vardır. Biz bu sorunu ilettik gerekli mercilere fakat sesimizi duyuramadık.



'Sağlıkçılar özlük haklarına kavuşmalı'



Sağlık çalışanlarının özlük haklarının hala teslim edilmediğine vurgu yapan Köse, 'Ben 60 yaşında emekli olduğumda yine iş peşinde koşacaksam bu işi tartışmanın anlamı yok. Sadece belli dönemlerde, sağlık çalışanlarını uyutmak üzere ninni yerine geçmesin bu söylemler. Yoksa performansta çok ya da az puan yaptın, bunlar sağlık çalışanlarının yapacağı hesaplar olmamalı. Bizim hastalara nasıl daha kaliteli bir sağlık hizmeti vereceğimiz tartışılmalı. Silah ya da savunma sanayiinden öte, sağlık ve eğitim sistemi bir ülkede ne kadar iyi ise o ülke o kadar gelişir. Biz sorunlarımızı şöyle dile getiriyoruz: Sağlıkta 4/A, 4/B, 4/C'lisine kadar birçok çalışan var. Taşeronda çalışan arkadaşlarımızın kadroya alınması lazım. Sağlıkta çalışan insanlara camianın gerçek elamanı olduğu gösterilmeli. Hekimlerimiz ve diğer sağlık çalışanlarımıza fiili, sözlü, idari baskılar, tacizler var. Hekimlerin huzur içinde çalışabilmeleri için güvenlik önlemi alınmalı' diye konuştu. Sağlık ta performans sisteminin hekimler ve hasta lar açısından oluşturduğu riskler arttı. Hastalar kısa sürede doktor lara şikayetini anlatamazken doktorlar da çok kısa sürede bir hastaya bakmak zorunda kaldı. Günde 80 ila 120 hasta baktıklarını söyleyen Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Nöroloji Uzmanı Sami Köse, 'Gelen hastayı hiçbir şekilde geri çeviremiyoruz ama bu sistemle onlara ne kadar verimli olabiliyoruz? Polikliniğinizin önüne 80 hasta geldiği zaman tek düşündüğünüz bu hastalara gün içinde nasıl bakacağınız oluyor. Burada bir hekim olarak yapacağınız en önemli şey, o hastaları aralarında kavga çıkmadan muayene edebilmek' dedi.Devletin sağlık politikasında 2003'ten sonra 'Sağlıkta Dönüşüm Programı' kapsamında bir dizi değişiklik yapıldı. Performans sistemi adıyla bilinen sistem ile sağlık alanı yeniden biçimlendirildi. Sağlık ocaklarında aile hekimliği gibi uygulamalar getirilirken doktorlarda puan sistemiyle ücretlendirmeye gidildi. Her doktora yapacak olduğu tetkik, ameliyat sayısı kadar ücret almanın yolu açıldı. Sağlıkta ticarileşmenin önünü açtığı gerekçesiyle eleştirilen 'sistem' hastaların muayene sürelerinin kısalmasına, doktorların ise çok sayıda hastaya bakmak zorunda kalmasına neden oldu. Dönüşüm adıyla geçilen sistemde aile hekimliği uygulaması yetersiz kaldı. Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Nöroloji Uzmanı Sami Köse, bugün gelinen sistemde aile hekimliği uygulamasının yetersiz kaldığını söyleyerek, 'Günde 80 ila 120 hasta bakıyoruz. Polikliniğinizin önüne 80 hasta geldiği zaman tek düşündüğünüz bu hastaları gün içinde nasıl bakacağınız oluyor. Burada bir hekim olarak yapacağınız en önemli şey, o hastaları aralarında kavga çıkmadan muayene edebilmek. En büyük sıkıntılarımızdan biri hastaların hastaneye yalnızca ilaç yazdırmak için gelmesi. Günde en az 80 hasta bakıyorsak bunlardan 30 tanesi ilaç yazdırmak için geliyor. O 30 kişiyi çektiğiniz zaman hem 50 kişinin alanını hem de hekimin alanını rahatlatıyorsunuz. Düşünün 5 dakikada bir hasta bakıyorsunuz. Beş dakikada bir hasta bakmak ne demek!' diye konuştu.Performans sisteminde gösterilen performansa göre hekimin ücretinin arttığına değinen Köse, 'Sağlıkta bu zamana kadar her şey denendi. Sabit döner sermaye verildi. Sonra performan sistemi ve aile hekimliği uygulaması getirildi. Aile hekimliği kavramının öncesinde planlandığı gibi hayata geçirildiğini düşünmüyorum. Bu sistem ne kadar uygulanıyor orası büyük bir muamma' dedi.Köse, Sağlık Bakanlığı'nın kimi pilot bölgelerde doktorları sekretersiz çalıştırmak gibi bir uygulaması olduğunu dile getirdi. Sekretersiz çalışan bir hekim olduğunu sözlerine ekleyen Köse şöyle dedi: Hekimler bir yandan hastanın tehkiklerini sisteme girmek gibi işlemleri yaparken bir yandan da muayene etmek için uğraşıyorlar. Böyle olunca hastaya ayıracağınız asıl zaman azalıyor. Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, İzmir'in son yapılan hastanelerinden biri. Bize başta dediler ki 'Bu hastaneyi özel hastanelerle yarıştırmak istiyoruz.' Ama özel hastanelerde her doktorun bir sekreteri muhakkak vardır. Biz bu sorunu ilettik gerekli mercilere fakat sesimizi duyuramadık.Sağlık çalışanlarının özlük haklarının hala teslim edilmediğine vurgu yapan Köse, 'Ben 60 yaşında emekli olduğumda yine iş peşinde koşacaksam bu işi tartışmanın anlamı yok. Sadece belli dönemlerde, sağlık çalışanlarını uyutmak üzere ninni yerine geçmesin bu söylemler. Yoksa performansta çok ya da az puan yaptın, bunlar sağlık çalışanlarının yapacağı hesaplar olmamalı. Bizim hastalara nasıl daha kaliteli bir sağlık hizmeti vereceğimiz tartışılmalı. Silah ya da savunma sanayiinden öte, sağlık ve eğitim sistemi bir ülkede ne kadar iyi ise o ülke o kadar gelişir. Biz sorunlarımızı şöyle dile getiriyoruz: Sağlıkta 4/A, 4/B, 4/C'lisine kadar birçok çalışan var. Taşeronda çalışan arkadaşlarımızın kadroya alınması lazım. Sağlıkta çalışan insanlara camianın gerçek elamanı olduğu gösterilmeli. Hekimlerimiz ve diğer sağlık çalışanlarımıza fiili, sözlü, idari baskılar, tacizler var. Hekimlerin huzur içinde çalışabilmeleri için güvenlik önlemi alınmalı' diye konuştu.