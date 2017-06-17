Şampiyon ikizlerden Başkan Atila'ya teşekkür

Bornova'nın şampiyon cimnastikçileri Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'yı ziyaret etti

Trampolin Cimnastik Okullararası Türkiye Şampiyonu olan Bornova Uzun Hasan Ortaokulu öğrencisi ikiz kardeşler Eylül ve Yağmur Ünlü, mutluluklarını Başkan Atila ile paylaştı. Trampolin Cimnastik Okullararası Türkiye Şampiyonu Eylül – Yağmur Ünlü kardeşler, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'yı ziyaret etti. Mayıs Ayı sonunda Karabük'te gerçekleştirilen organizasyonda takım halinde birinci olan Bornova Uzun Hasan Ortaokulu öğrencisi ikiz kardeşler, mutluluklarını Başkan Atila ile paylaştı. İzmir'in gururu başarılı sporcular şampiyonluk kupaları ve madalyalarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Türkiye Şampiyonu olan Eylül ve Yağmur'u kutlayan Başkan Olgun Atila, "Çocuklarımızın ve gençlerimiz elde ettiği başarılar hepimize büyük gurur veriyor. Bu başarıların ilerki yaşlarda ve profesyonel sporculuk kariyerinizde de devam edeceğine inancım" tam diye konuştu. İki kardeşin karnelerini de inceleyen Atila, spordaki başarının eğitim hayatıyla paralel olması gerektiğini de ifade etti.



Ziyarette şampiyon sporculara eşlik eden Babaları Mutlu Ünlü, İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden antrenörleri İlhan Karanlık ile Reyhan Karanlık, Beden Eğitimi Öğretmeni Nilüfer Poyraz, Okul Müdürü Ahmet Şahin ve Müdür Yardımcısı Şevki Dalgıç, spora ve sporculara verdiği destek nedeniyle Başkan Olgun Atila'ya teşekkür etti.





