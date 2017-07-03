Seferihisar'da lavanta şenliği

İzmir'in Seferihisar Belediyesi, kırsal mahallelerden Turgut'taki lavanta bahçesinin hasadını büyük bir şenlikle kutladı

İzmir'in Seferihisar İlçesi Turgut Köyü'nde 'Mis Kokulu Şenlik' sloganıyla Lavanta Şenliği düzenlendi. Seferihisar Belediyesi'nin 2015 yılında üreticilere alternatif bir ürün olarak sunduğu lavantaların ikinci kez hasadı bu şenlikle gerçekleşti. Şenlik öncesi Seferihisar'da yaşayan ressamların yaptıkları eserler sokaklara asıldı. Gün boyu açılan üretici pazarlarında satılan yöresel yiyecekler, şenliğe gelenlerin ilgi odağı oldu. Şenlikte, Salyangoz suluboya grubunun canlı performansları, Suna Kalaycı'nın lavantalı doğal sabun atölyesi, lavanta yağı damıtılması, topan karakılçık buğdayı öğütülmesi, Volkan Atılgan Nükleere Hayır Sergisi, İrfan Ünsalan Karikatür Sergisi, halk oyunları gösterileri ve lavanta bahçesinde hasat etkinlikleri yapıldı. Lavanta hasadı büyük bir katılımla gerçekleşirken, köyün sokaklarına lavanta suyu sıkıldı. Bahçede hasada katılan vatandaşlar lavantalar içerisinde bol bol fotoğraf çekti.



'KÜÇÜK ÜRETİCİ UCUZ İŞGÜCÜ OLDU'

Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, tarım politikalarının ortaya koyduğu sonuçlardan memnun olmadığını ifade ederek şöyle konuştu:"Saman ve gübre ithal ediyoruz. 16 bin köyümüz bir gecede kapatılıverdi, bunlardan biri de Turgut Köyümüz. Küçük üretici topraktan üretmekten vazgeçti. Tersanede, madende, inşaatta ucuz iş gücü haline geldi. Biz buna razı değiliz dostlar! Siyasilerin yaptığı bir tercih sonucu bu bereketli toprakların bize sunduğu nimetlerle uyumlu bir hayat süremiyoruz. Küçük üreticinin tekrar toprağında üretmesi, ürettiğini satıp geçimini sağlayacak parayı kazanması ve köyüne, o mirasa, o kadim kültüre sahip çıkması mümkün. Bunun için Turgut'ta lavantayı, Orhanlı'da şevketi bostanı, Ulamış'ta karakılçık topan buğdayını günışığına çıkarttık, yetiştirip çoğalttık. Geçen sene 3 dönüm bir bahçemiz vardı. Bugün 50 dönüm oldu, seneye 150 dönüm olacak. Karakılçık buğdayımızı çoğaltmak için 5 yıl uğraştık. 5 yıl sonunda 6 dönüm bir tarlayı yeşertebildik, bu sene 130 dönüm diktik. 130 dönüm buğdayın hasadını yaptık. Bu bereketli toprakların bize sunduğu nimetleri daha çok paylaşacağız, daha çok üreteceğiz, daha çok sahip çıkacağız. Atalarımızın bize bıraktığı bu muazzam mirasın yok olmasına seyirci kalmayacağız."Şenlik, Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğu'nun konseriyle tamamlandı.