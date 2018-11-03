Seferihisar'da tarım şenliği

Seferihisar Belediyesi, "Başka Bir Tarım Mümkün" sloganıyla hayata geçirdiği tarım politikalarını dört gün sürecek bir şenlikle görücüye çıkartıyor

Seferihisar, dört gün sürecek etkinlikle dünyanın en büyük zirvesi Habitat III'te dünyanın tüm yerel yönetimlere örnek gösterilen tarım faaliyetlerinin güzel örneklerini sunacak. 15-18 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliğin son günü olan 18 Kasım Pazar günü ise Türkiye'nin en çok ilgi gören şenliklerinden biri olan Mandalina Şenliği 19.kez düzenlenecek.

Dört basamaklı tarım politikasını, "üretici pazarları açmak", "üretici birlikleri-kooperatifler kurmak", "tarım ürününü bir sanayi ürününe dönüştürmek" ve "yerli tohuma sahip çıkmak" hedefleriyle hayata geçiren Seferihisar Belediyesi, yaptığı uygulamaları dört gün boyunca sergileyecek.

15 Kasım'da Başlayacak

15 Kasım Perşembe günü yapımı tamamlanan Soğuk Hava Deposu'nun açılışıyla başlayacak etkinlikte, lavanta fotoğrafları sergisi açılışı yapılacak ve akşam "Başka Bir Tarım Mümkün" paneli düzenlenecek. Aynı gün öğleden sonra Mandalina Şenliği kapsamında, "En İyi Mandalinalı Yemek ve Tatlı", "En İyi Mandalinalı Hediyelik Eşya Tasarımı" yarışmaları yapılacak. Yemek yarışmaları İzmir Profesyonel Aşçılar Derneği, hediyelik eşya yarışması Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyeleri kontrolünde gerçekleşecek.

1800 Yaşındaki Ağaçtan Elde Edilen Zeytinyağı Müzayede İle Satılacak

İkinci gün olan 16 Kasım Cuma ise; Teos Antik Kenti "Zeytinyağı Müzayedesi"ne ev sahipliği yapacak. Seferihisar genelinde yaşı 500'ün üzerinde olan Anıt Ağaçlardan elde edilen zeytinyağları açık arttırmayla satılacak. Aynı gün zeytin ağaçları gezisi, zeytin toplama etkinlikleri düzenlenecek. Ayrıca Temmuz ayında Yunanistan'da çıkan yangında hayatını kaybeden 91 kişi anısına ağaç dikimi yapılacak.

Tohum Seferberliği

17 Kasım Cumartesi günü etkinlik Can Yücel Tohum Merkezi'nde başlayacak. 2010 yılında Seferihisar'da başlayan ve Türkiye'ye yayılan Tohum Takas Şenlikleri'nin devamı olarak tohum ekimi, tohum gönderimi ve lavanta dikimi yapılacak. Aynı gün Doğa Okulu ziyaretinde Kadim Üretim Havzaları sunumları gerçekleştirilecek. Ulamış Köyü'nde ise yok olmak üzereyken bulunan ve çoğaltılan Topan Karakılçık Buğdayı'ndan yapılan "Ata Ekmeği"atölyesinde ekmeğin yapımı katılımcılarla paylaşılacak. Ayrıca Çocuk Belediyesi, yeni seçilecek Çocuk Belediye Başkanı'nın devir teslim törenine sahne olacak.

Ve Mandalina Şenliği

Seferihisar'ın en büyük geçim kaynağı olan ve dünyanın en kaliteli mandalinası olarak bilinen Satsuma cinsi mandalinanın hasat dönemi yine büyük bir şenlikle kutlanacak. 19.kez düzenlenecek şenlik kapsamında birbirinden renkli etkinlikler yapılacak ve her yıl olduğu gibi, en iyi mandalina üreticisi ve bir yıl boyunca Seferihisar'ın yüzü olacak Mandalina Kral ve Kraliçesi seçilecek. Mandalina Üreticisi yarışması İlçe Tarım Müdürlüğü, Kral-kraliçe yarışmaları ise Rönesans Ajans koordinatörlüğünde yapılacak.

Başkan Soyer; "Heyecanlıyız, Herkesi bekliyoruz"

Etkinlikle ilgili açıklamalar yapan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer; "9,5 yıldır sürdürdüğümüz tarım politikalarının ülke geneline yayılması ve dünyaya örnek gösterilmesi bizim için büyük bir mutluluk. Yaptığımız çalışmaları dört gün boyunca halkımızla ve katılımcılarla paylaşmak istedik. Türkiye'nin dört bir yanından katılım bekliyoruz. Özellikle zeytinyağı müzayedesi ve mandalina şenliğinin büyük ilgi göreceğini düşünüyorum. Etkinliğimiz kapsamında düzenlediğimiz yarışmalara başvuralar devam ediyor. Katılmak isteyen vatandaşlarımız detaylı bilgiye www.seferihisar.bel.tr'den ulaşabilirler. Şimdiden tüm halkımızı dört gün sürecek etkinliğimize bekliyoruz" dedi.