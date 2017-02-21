Şehit olduktan sonra anne ve üvey anne tazminat derdine düştü

El Bab'ta şehit düşen İzmirli Ayhan Elmacı'nın arkasından öz annesi ve üvey annesi tazminat konusunda karşı karşıya geldi

Tazminat tartışması

Babaannenin elinde büyüdü

Öz anne benim kayıtlarım mevcut

Üvey anne de hak talep etti

29 yaşındaki Piyada Uzman Çavuş Ayhan Elmacı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında görev yaparken 29 Ocak tarihinde şehit oldu. Elmacı'nın şehit olmasından sonra ise arkasından tazminat tartışması yaşandı.Alınan bilgiye göre şehidin annesi Cennet Özgüleç ve babası Salim Elmacı şehit Elmacı henüz 3 yaşındayken boşandı. Çocuk babada kaldı anne ise çocuğunu terk edip ikinci kez evlendi. İkinci evliliğinden de 3 çocuğu olan anne Özgüleç, 26 yıl boyunca da oğluyla hiç görüşmedi.Baba Salim Elmacı da bir süre sonra ikinci evliliğini yaptı ve çocuğunun nüfus cüzdanına da öz annesi olarak ikinci eşinin adını yazdırdı. İkinci eşinden de iki çocuk sahibi olan baba oğlu Ayhan'ı ise hiç yanına almadı. Baba bir süre sonra ikinci eşinden de boşandı. Alınan bilgiye göre Ayhan Elmacı, askere gidene kadar babaannesi ile birlikte yaşadı.Ayhan Elmacı şehit olduktan sonra ise iki anne arasında tazminat tartışması yaşandı. Şehit olan kişinin ailesi yasaya göre 240 bin TL nakit paranın yanı sıra 3 bin 200 ile 5 bin TL arasında da maaş alıyor. Yasaya göre tazminat hakkı, nüfus cüzdanında anne olarak görülen Zerrin Yılmaz'a kalıyor. Öz anne ise bu duruma tepki gösterdi.Konuyla ilgili açıklama yapan baba Salim Elmacı, tazminatın öz annenin hakkı olduğunu söyledi. Oğlu küçükken karısının kendisini terk ettiğini ve gidip başkasıyla evlendiğini anlatan Elmacı, kendisinin de bir evlilik yaptığını o sırada oğluna nüfus cüzdanı çıkartması gerektiği için evlendiği kadının adını yazdırdığını söyledi. Ancak üvey annenin oğluna bir gün bile bakmadığını belirten Elmacı, ne olursa olsun tazminatın öz annenin hakkı olduğunu söyledi.Acılı babaanne de Ayhan Elmacı'nın çok küçük yaşta kendisine verildiğini ne babasının ne de annesinin ona sahip çıkmadığını söyledi. Çok yokluk çektiklerini belirten babaanne, yine de torununun kendisini hiç üzmediğini anlattı. Torununun askere para kazanmak için gittiğini ve sevdiğiyle evlenme hayali kurduğunu da anlatan babaanne, torununda kendisinden başkasının hakkı olmadığını da anlattı. Babaanne para pul onların olsun keşke evladım yaşasaydı dedi.Konuyla ilgili açıklama yapan öz anne Cennet Özgüleç ise, çocuğuna üç yaşına kadar baktığını çocukla babasının da üvey annesinin de hiç ilgilenmediğini söyledi. Doğuma dair kayıtlarının bulunduğunu da belirten anne, derdinin para pul olmadığını o parayla hayır işleri yapacağını iddia etti. Oğluyla görüşmek istediğini de anlatan anne, ancak çocuğu kendisine nefretle büyüttükleri için görüşemediğini anlattı.Üvey anne Zerrin Yılmaz ise yaptığı açıklamada çocuğun 29 yıl boyunca kimliğinde annesi olarak göründüğünü söyledi. Ayhan Elmacı'nın daha kırkı çıkmadan tazminat derdine düşüldüğünü belirten Yılmaz, önceleri hakkından feragat etmeyi düşündüğünü ancak ailesi para derdine düştüğü için bundan vazgeçtiğini söyledi. Üvey anne hakkını arayacağını ve geri adım atmayacağını da belirtti. (Habertürk)