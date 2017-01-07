Şehit polisin beslediği köpek, kulübenin önünden ayrılmadı

Bayraklı'daki İzmir Adliyesi'ne yönelik olarak dün düzenlenen bombalı terör saldırısı sırasında teröristlerle son kurşununu kadar çatışıp şehit düşen 3 çocuk babası trafik polisi Fetih Sekin, görev yaptığı kulübenin yanına gelen 'Arap' isimli köpeği her gün besliyordu. Çatışma anında görüntülerde koşarken görülen köpek, dün de kulübenin yanına geldi. Patlamayla birlikte kullanılamayacak hale gelen kulübenin yanına yatan köpek, burada bekleyerek çevreyi izledi.
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